¿Sucesión adelantada? Partidos políticos entran en “modo electoral” rumbo al 2027

La política mexicana ha entrado, sin rodeos, en modo electoral adelantado.

Aunque 2027 aún parece lejano en el calendario, los partidos ya operan con lógica de campaña, afinando reglas, posicionando perfiles y, sobre todo, marcando territorio.

También, con excepción de Coahuila, las entidades del país renovarán a los diputados de sus congresos locales.

En total, en las elecciones intermedias de 2027 se elegirán mil 773 cargos a nivel federal y estatal: 500 diputados federales, 17 gobernadores, 680 presidentes municipales y mil 088 diputados locales.

Por ello, lo ocurrido en el Consejo Nacional de Morena no es menor: es la institucionalización de un método que, bajo el discurso de la “defensa de la transformación”, en realidad define candidaturas con precisión quirúrgica.

Todo bajo una narrativa que intenta contener excesos: sin espectaculares, sin campañas ostentosas, sin guerra sucia.

Una intención loable, aunque difícil de sostener en la práctica política mexicana, donde la simulación suele ser más creativa que la norma.

Mientras Morena diseña el proceso, sus aliados no esperan sentados.

El Partido Verde Ecologista de México, ha movido sus fichas con claridad: quiere que sus perfiles entren a la encuesta y, con ello, asegurar espacios en la alianza.

Los nombres ya están sobre la mesa y no son menores.

En la oposición, el Partido Revolucionario Institucional intenta reconstruirse con una estrategia peculiar: los llamados “defensores de México”.

Bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, el PRI despliega una larga lista de perfiles que, más allá de su viabilidad electoral, buscan reposicionar al partido en el mapa público.

Sin embargo, más que fortaleza, la abundancia de nombres refleja dispersión. El PRI parece apostar a que la visibilidad compense la falta de una figura dominante, una estrategia que podría diluirse frente a maquinarias más cohesionadas.

En paralelo, Movimiento Ciudadano juega su propia partida, especialmente en el norte del país.

Lo que estamos viendo no es solo una antesala electoral, sino una radiografía del poder en México.

Morena busca controlar el proceso desde dentro; el Verde negocia espacios desde la alianza; el PRI intenta sobrevivir desde la dispersión; y Movimiento Ciudadano apuesta por nichos regionales con figuras mediáticas.

Es importante recordar que en el 2027 podrían incorporarse a la competencia cuatro nuevas organizaciones que buscan su registro como partidos políticos nacionales ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las organizaciones que han avanzado en los requisitos legales incluyen perfiles diversos, con un peso significativo de corrientes de derecha y movimientos afines a la actual administración.

Por lo pronto, el ‘plan B’ de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum se encuentra a la espera de una definición de los legisladores del Partido del Trabajo (PT), tras la resistencia a los cambios en la revocación de mandato.

La mandataria confía en que los legisladores votarán a favor de la iniciativa que se presentó en el Senado; sin embargo, los posicionamientos muestran un distanciamiento y ponen en riesgo su aprobación.