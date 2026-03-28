Por Daniel Ezquerro

En la industria de retail, predecir el futuro es hoy más complejo que nunca. Entre el ritmo acelerado de innovación y un contexto geopolítico dinámico, motivado por diversos factores, pronosticar tiende a ser arriesgado.

Ante esta realidad, las decisiones de negocio deben venir acompañadas de señales que las sustenten. Para el sector retail hay al menos 3 claves que detecto con base en el comportamiento de los consumidores y conversaciones que mantengo con líderes de cámaras industriales y los minoristas más importantes de México.

La primera es el contexto por el que atraviesan las ventas en tiendas. El año pasado dejó una señal clara sobre el futuro del comercio. Mientras que las ventas en tiendas físicas reportaron su peor crecimiento en una década (apenas un 3.1%), el comercio electrónico explotó con un aumento del 24%, generando más de 86 mil millones de pesos, de acuerdo a cifras de la ANTAD. El mensaje para cualquier tomador de decisiones es claro: el crecimiento no está en el piso de venta tradicional, sino en la estrategia digital.

La segunda pista es el rol que tiene la inteligencia artificial, particularmente en la industria de retail. Una encuesta de Deloitte a más de 300 retailers globales confirma que el 67% ya implementa capacidades de personalización con IA este año. Aún más revelador, el 94% planea integrar IA en sus estrategias de marketing. Ignorar el canal digital y las capacidades de las nuevas tecnologías es una garantía para quedar detrás de la competencia.

Y la tercera reside en el cambio en cómo buscamos los productos y servicios. La gente ya no solo busca, ahora conversa con Google mediante preguntas largas y complejas. Por ejemplo, antes; las personas buscaban ‘tenis para correr’ y hoy, realizan consultas en Google o Gemini para ‘encontrar un par de tenis que sea recomendado para lograr un ‘sub 3 (tiempo menor de 3 horas en un maratón) que superen el promedio de 200 kilómetros de durabilidad’.

Las marcas que solo persiguen palabras clave se están quedando sordas ante la intención real de sus clientes. Su objetivo ya no es adivinar términos, sino entender el propósito detrás de cada pregunta para conectar a las personas con el producto que realmente necesitan, y la llave para hacerlo es la IA de Google.

Quien piense que esto es una realidad externa de México, basta con ver los resultados de una encuesta realizada por Ipsos que señala que 80% de los usuarios de AI Overviews y/o Modo IA, herramientas que brindan respuestas a consultas de los usuarios potenciadas por IA, en México coinciden en que gracias a ellos pueden tomar decisiones con mayor confianza.

Estas tres señales son las reglas del juego presente. La IA hoy se posiciona como una herramienta capaz de descifrar la intención humana y transformarla en crecimiento para los negocios. Apostar por los canales digitales de forma estratégica implica descifrar las preguntas complejas de los consumidores y convertirlas en oportunidades tangibles.

*Head de retail en Google México