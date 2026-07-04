Trump, el T-MEC y las señales que México no debe ignorar

METRÓPOLI

Primeras mujeres votantes en CDMX: historias y retos detrás del sufragio femenino

Hace 71 años, el 3 de julio de 1955, las mujeres votaron por primera vez en México. Pero poco se sabe de lo que pensaban en aquel entonces. El Sol de México recuperó los testimonios de ocho mujeres capitalinas en ese día histórico