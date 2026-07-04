Trump, el T-MEC y las señales que México no debe ignorar

Héctor MuñozAnálisissábado, 4 de julio de 2026Trump, el T-MEC y las señales que México no debe ignorarAcuerdos comercialesT-MECAnalisisLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS27 de junio de 2026Ocho partidos en 2027: ¿más democracia o el camino libre para Morena?20 de junio de 2026El G7, Trump e Irán: la paz que busca estabilizar al mundo13 de junio de 2026¿Le convendría a Trump no renovar el T-MEC?6 de junio de 2026G7 2026: la seguridad como reflejo de un mundo en tensión30 de mayo de 2026Diálogo Shangri-La reúne a líderes de Defensa23 de mayo de 2026Modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea16 de mayo de 2026Europa y América Latina: una alianza necesaria en tiempos de fragmentación9 de mayo de 2026Copa Mundial 2026: una fiesta global con retos enormes25 de abril de 2026Reforma Judicial Mexicana, una de las preocupaciones de EU en negociaciones del T-MEC18 de abril de 2026Barcelona: diplomacia, símbolos y equilibriosMás Noticias