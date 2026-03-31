









Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Díaz Guevara, encabezó el banderazo de inicio del Operativo Semana Santa Segura 2026 en Tulum, Quintana Roo, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las y los turistas, así como de la población local durante esta importante temporada vacacional. Díaz Guevara destacó que la Semana Santa representa uno de los periodos más relevantes para la actividad turística del país, tanto por su impacto económico como por su profundo significado cultural, social y emocional. “Semana Santa es, para muchas familias mexicanas, un momento de descanso, recreación y reencuentro. Es la oportunidad de tomar carretera, salir de la rutina, volver a casa o descubrir nuevos destinos. Es una temporada en la que el país se pone en movimiento”, señaló.

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que se encuentra preparado para atender el incremento en el flujo de viajeros en sus 12 aeropuertos en México, con acciones enfocadas en infraestructura, procesos operativos y atención al pasajero. Entre 2020 y 2024, GAP destinó más de 32 mil millones de pesos a proyectos de infraestructura.

En Guadalajara se desarrollaron obras como una segunda pista de 3,538 metros, ampliación del estacionamiento, renovación del edificio terminal, construcción de hangares, espacios comerciales, oficinas y un hotel. En Tijuana se llevó a cabo el crecimiento de la terminal, la ampliación de la plataforma de aeronaves y del estacionamiento. En Los Cabos se ampliaron terminales, se incrementó el área comercial y se adquirieron terrenos para expansión. En Puerto Vallarta se construyó una nueva plataforma de aeronaves, se implementaron filtros de migración autónoma y se inició un nuevo edificio terminal. De acuerdo con datos del propio grupo, los niveles de satisfacción del pasajero se mantienen por arriba de 4.0 en una escala de 5, con algunos aeropuertos como Aguascalientes, La Paz, Morelia, Mexicali y Manzanillo por arriba de 4.5. Estas mediciones se realizan a través del programa Airport Service Quality (ASQ) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), que evalúa la experiencia del usuario en sitio.

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ponen a disposición de las y los prestadores de servicios la Ventanilla de Trámites de Turismo https://www.ventanillaturismo.gob.mx/, con el objetivo de facilitar la apertura, operación y regularización de los negocios turísticos en el país, a través de una plataforma digital que permite realizar trámites de manera sencilla, segura y sin costo, sin necesidad de acudir a oficinas. Esta plataforma concentrará en un sólo sitio todos los trámites relacionados con el sector turístico, lo que representa un paso decisivo hacia la modernización de la gestión pública y la simplificación administrativa.

El acceso se realiza mediante Llave MX, el mecanismo oficial de autenticación digital del Gobierno de México, el cual garantiza seguridad, verificación de identidad y trazabilidad en cada solicitud.La Ventanilla de Trámites de Turismo permite a las y los prestadores de servicios turísticos realizar, de manera 100 por ciento en línea, segura y sin costo, los trámites necesarios para cumplir con la normatividad vigente y mantener actualizado su registro en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han comenzado a recibir el pago retroactivo por el trabajo realizado durante el cierre del gobierno, lo que ha reducido significativamente los tiempos de espera en los aeropuertos. Sin embargo, algunos trabajadores han reportado haber recibido montos incorrectos y muchos aún enfrentan problemas financieros. El cierre continúa mientras los legisladores se mantienen en un punto muerto respecto a las políticas de inmigración y la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.

A escasos días de que comience la afluencia más grande de bañistas en las playas del municipio de Los Cabos para realizar actividades recreativas y campamentos en el marco de Semana Santa, la coordinación municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), reveló que se rehabilitaron un aproximado de 80 accesos a playas. Tras el banderazo de salida de mil 700 elementos y 250 unidades que garantizaran la seguridad de turistas y locales este periodo vacacional, el titular de Zofemat de Los Cabos, Rafael Alvarez Munguía destacó que ya se encuentran preparados para recibir a los bañistas con una distribución de 205 trabajadores. “El punto fuerte es de Cabo del Este al norte del municipio, hasta la playa La Gaviota en Buenavista, va a ser un estado de fuerza de 205 elementos, el 100 por ciento de la zofemat va a estar operando, cuando la ciudadanía está de vacaciones nosotros nos enfocamos a que tengan playas limpias, sustentables, y vigiladas”.

Los hoteles de Houston experimentaron una demanda récord en marzo, impulsada por el Houston Livestock Show and Rodeo, los viajes de vacaciones de primavera y las conferencias de negocios. La ciudad registró un aumento del 15 % en las reservas hoteleras en comparación con marzo de 2025. Se espera que el centro de Houston se beneficie de próximos eventos como la Copa Mundial y la ampliación del centro de convenciones.

Palm Springs, California, ha creado su primer Comité Asesor de Turismo para mejorar la estrategia de marketing turístico de la ciudad y la experiencia de los visitantes. El comité, integrado por líderes empresariales y hoteleros locales, se reunirá trimestralmente para analizar las prioridades de marketing y las tendencias de los visitantes. El turismo es el principal motor económico del Valle de Coachella, generando un impacto económico de 9100 millones de dólares y atrayendo a 14,5 millones de visitantes en 2024.

Experience Columbus, en Ohio, colabora con Satisfi Labs en el programa Agentic City para unificar la navegación de los visitantes mediante una plataforma de IA compartida. Esta iniciativa aprovecha datos propios de socios locales para ofrecer información en tiempo real y específica de la ubicación a través de interfaces de chat en diversas plataformas digitales. El objetivo de este proyecto es extender las capacidades de la IA a organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas, mejorando así la experiencia general del visitante.

Las autoridades del condado de Miami-Dade están considerando un servicio de tren directo entre el Aeropuerto Internacional de Miami y PortMiami para aliviar la congestión del tráfico. Se están evaluando dos opciones: una extensión de nueve millas del MetroMover existente y una extensión de 10 millas del Metrorail. Se estima que el proyecto costará entre 600 y 800 millones de dólares

Una encuesta reciente de Squaremouth revela que el 85 % de los estadounidenses considera ahora el seguro de viaje como esencial para sus próximos viajes, un aumento significativo impulsado por la preocupación ante el alza de las tarifas aéreas, los cierres gubernamentales y los riesgos geopolíticos. Más de la mitad de los viajeros están preocupados por posibles cancelaciones o interrupciones de sus viajes, lo que refleja un cambio generalizado hacia la priorización de la protección en los viajes.

United Airlines y la Asociación de Auxiliares de Vuelo han llegado a un acuerdo que promete salarios líderes en la industria y políticas para proteger la calidad de vida. La propuesta de contrato incluye salarios máximos superiores a $100 por hora, pago por tiempo de espera y un bono de firma de $740 millones. Sin embargo, los detalles se mantienen confidenciales hasta que la dirección sindical apruebe el acuerdo. De ser ratificado, las nuevas escalas salariales podrían entrar en vigor en junio.