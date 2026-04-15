La tarifa efectiva de los hoteles en México registró un incremento anual de 3.1 por ciento durante 2025, mientras que la ocupación presentó una ligera disminución, de acuerdo con el Reporte Gemes de abril de 2026. El informe señala que, tras tres trimestres consecutivos a la baja, el indicador de tarifa efectiva (RevPAR) mostró un aumento de 6 por ciento en el cuarto trimestre respecto al periodo previo, impulsado por el incremento en tarifas y, en menor medida, por un ajuste en la ocupación. Para el cierre del año, el índice de tarifa efectiva se ubicó en 122.8 puntos. En términos anuales, el crecimiento fue de 0.4 por ciento, con una desaceleración frente a trimestres anteriores.

El reporte atribuye el comportamiento al aumento de 4.1 por ciento en las tarifas hoteleras, así como a un incremento de 2.2 por ciento en la tarifa promedio por habitación. Este desempeño se registró en un contexto de estacionalidad en el último trimestre del año. En contraste, la ocupación hotelera mantuvo un crecimiento gradual, sin alcanzar niveles superiores a 60 por ciento. En el cuarto trimestre se reportó una caída anual de 1 por ciento, lo que representó seis descensos consecutivos en este indicador.

Royalton Resorts anunció el inicio de Royalton Fan Fest en sus hoteles de Cancún y Riviera Maya, junto con una iniciativa dirigida al mercado nacional vinculada al campeonato mundial de fútbol. La dinámica aplica para viajeros mexicanos que reserven desde el país durante abril y mayo de 2026, para estancias programadas entre esas fechas y el 30 de septiembre de 2026. En caso de que la selección mexicana obtenga el campeonato, la cadena devolverá el costo de la estancia en forma de una experiencia futura equivalente. Alejandro Rodríguez del Peón, vicepresidente de Marketing y Relaciones Públicas de Royalton Hotels & Resorts, indicó que la iniciativa forma parte de las acciones de la marca en el país durante el periodo del campeonato.

La conmemoración del Cinco de Mayo, que tiene su origen en la Batalla de Puebla, se ha extendido a distintas ciudades de Estados Unidos, donde comunidades mexicanas mantienen vigente esta fecha. En Denver, la celebración se ha consolidado como un evento que convoca a residentes y visitantes. El festival “Celebre la Cultura” del Cinco de Mayo en Denver cuenta con más de tres décadas de realización y prevé la asistencia de más de 400 mil personas. El programa incluye presentaciones de música y danza en vivo en tres escenarios, con géneros como mariachi, salsa y norteño. Entre las actividades se encuentran un desfile comunitario, carreras de perros chihuahua, un concurso de consumo de tacos y una exhibición de automóviles lowrider.En el ámbito gastronómico y de entretenimiento, establecimientos como Harry’s at Magnolia Hotel, Ajax Downtown y Kachina Cantina ofrecen programaciones especiales con bebidas, música en vivo y platillos relacionados con la cocina mexicana. En el segmento deportivo, el parque Piney Creek Hollow Park será sede de la carrera Cinco de Mayo Run Against All Odds, con distintas distancias. Asimismo, zonas como Westwood desarrollan actividades comunitarias que incluyen danza, lucha libre y expresiones artísticas. La programación completa de actividades puede consultarse en el sitio oficial de Visit Denver.

La división de cruceros del Grupo MSC informó la incorporación de Sandy Cay, una isla privada ubicada en Bahamas, cuya apertura está prevista para 2028. El nuevo destino estará disponible para pasajeros de MSC Cruceros y Explora Journeys. Sandy Cay se desarrollará junto a Ocean Cay MSC Marine Reserve y formará parte de la oferta de destinos exclusivos de la compañía. La isla estará orientada a actividades vinculadas con el entorno natural y la estancia en playa.

El proyecto contempla su integración con Ocean Cay, donde también se anunciaron nuevas instalaciones, como espacios de restauración, áreas de playa para distintos segmentos de pasajeros y zonas de descanso. Además, se prevén actividades relacionadas con la conservación marina. La compañía señaló que ambas islas formarán parte de su estrategia para ampliar la oferta de experiencias en destinos privados, vinculando los itinerarios marítimos con actividades en tierra. El Grupo MSC, con sede en Ginebra, opera a través de sus marcas de cruceros en rutas que abarcan más de 100 países y 300 destinos.

La empresa RateHawk informó que inicia una nueva etapa tras cumplir diez años de operaciones, con una estrategia centrada en el desarrollo de inteligencia artificial y la expansión de sus servicios como proveedor de API para el sector turístico. La plataforma, desarrollada por Emerging Travel Group, ofrece acceso a 3.2 millones de opciones de alojamiento, más de 400 aerolíneas y servicios de transporte en más de 150 países. En 2025, la compañía reportó un incremento de 40 por ciento en el valor neto de reservas y de 43 por ciento en el número de operaciones a nivel global. La empresa señaló que impulsará el crecimiento de su canal API, que en 2025 registró un aumento de 40 por ciento en reservas por socio. Según Astrid Kastberg, la estrategia contempla ampliar la oferta y mejorar procesos tecnológicos para responder a las necesidades del sector.

American Airlines implementará puertas de embarque electrónicas en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth este verano, tras un exitoso programa piloto. Estas puertas debutarán en la nueva ampliación del muelle de la Terminal C, agilizando el proceso de embarque mediante la validación automatizada de las tarjetas de embarque y la reducción de la congestión. «El embarque es fundamental para la experiencia de los pasajeros en los últimos momentos antes de su vuelo, y las puertas de embarque electrónicas mejorarán aún más esa experiencia, creando un proceso más fluido y consistente», afirma Heather Garboden, directora de atención al cliente de American Airlines.

El turismo en Estados Unidos experimentó una recuperación en marzo, con casi 2.5 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 3,6 % con respecto al año anterior, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo. Esta recuperación se debió a un incremento del 6,4 % en los visitantes procedentes de Europa Occidental y del 17 % en los de Sudamérica, con contribuciones significativas del Reino Unido, España y Alemania. Sin embargo, las llegadas procedentes de Asia, en particular de India, disminuyeron un 23 %.

La edición 22 de Routes Asia 2026 que se celebra esta semana convoica a representantes de más de 115 aerolíneas en Xi’an, con el objetivo de establecer acuerdos para la apertura y consolidación de rutas aéreas en la región. El encuentro contempla la realización de más de 2 mil 500 reuniones entre aerolíneas, aeropuertos y autoridades turísticas. Entre las compañías participantes se encuentran Air China, British Airways, Qantas, Singapore Airlines y Thai Airways.

El programa incluye conferencias con especialistas del sector aéreo y turístico. Participan representantes de organismos como ACI Asia-Pacífico y Oriente Medio, así como directivos de aerolíneas que abordarán estrategias de crecimiento y desarrollo de rutas. El evento es organizado por China West Airport Group, que administra 18 aeropuertos en distintas provincias del país. Entre ellos se encuentra el Aeropuerto Internacional Xi’an Xianyang, cuya ampliación permitirá incrementar su capacidad operativa en los próximos años.

Virgin Voyages ha presentado su crucero todo incluido solo para adultos, el Brilliant Lady, en la costa oeste de Estados Unidos, con el puerto de Los Ángeles como puerto base. El viaje inaugural de cinco noches incluye escalas en San Diego, Santa Bárbara y Ensenada (México), y entre los próximos destinos se encuentran San Francisco (Alaska), Seattle y Miami. El Brilliant Lady, con capacidad para 2762 pasajeros, es el único barco de Virgin adaptado para navegar por el Canal de Panamá.

Galveston, Texas, será la sede de la Cumbre Go West el próximo año, destacando su transformación en un destino turístico internacional. Tony Lyle, director ejecutivo de Visit Galveston, señala que la diversidad de atractivos de la ciudad y su sólida infraestructura hotelera fueron factores clave para ganar la candidatura. Se espera que el evento impulse el turismo local y muestre el atractivo de Galveston a una audiencia global.

Louisiana’s Cajun Bayou Tourism y el gobierno de la parroquia de Lafourche lanzarán este año un proyecto de señalización integral para mejorar la orientación y la experiencia de los visitantes. La iniciativa incluye 164 letreros con colores que guían a los viajeros hacia ciudades, pueblos y atracciones. El presidente de la parroquia de Lafourche, Mitch Orgeron, y el director ejecutivo de Louisiana’s Cajun Bayou Tourism, Jay Schexnaydre, expresaron su entusiasmo por el proyecto, que surge a raíz de una encuesta a visitantes que reveló la insuficiencia de la señalización.

Waymo ha lanzado un servicio de robotaxis en Nashville, su undécima ciudad, en colaboración con Lyft para la gestión de la flota. Inicialmente, los usuarios pueden solicitar viajes a través de la aplicación de Waymo, con planes de integrarla con la aplicación de Lyft a medida que el servicio se expanda. El servicio cubre un área de 60 millas cuadradas y cuenta con decenas de vehículos disponibles.

Un informe de Phocuswright describe a los “exploradores indulgentes”, un segmento único de viajeros de alto poder adquisitivo que priorizan la privacidad, la exclusividad y las experiencias únicas por encima de las marcas reconocidas. Estos viajeros, que gastan al menos 1500 dólares por persona y día en viajes de ocio, son más propensos a elegir alquileres vacacionales que hoteles y se dejan influir por las redes sociales y las recomendaciones de familiares y amigos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha lanzado una nueva campaña de reclutamiento de controladores aéreos dirigida a los aficionados a los videojuegos a través de un anuncio en YouTube. La FAA destaca los altos salarios mientras intenta cubrir miles de puestos vacantes.