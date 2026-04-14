Superó la expectativa: periodo vacacional dejó derrama de 640 mdp en BCS

Navieras ven en Mazatlán seguridad y confianza, dice Estrella Palacios

La alcaldesa señaló que este hecho refleja la confianza de las navieras en el puerto, posicionándolo como uno de los destinos preferidos. Añadió que para 2026 se prevé un incremento del 20 por ciento en arribos, con alrededor de 160 cruceros programados.

Ocupación hotelera disminuye tras concluir vacaciones en Acapulco

En el estado, el promedio general fue de 61.6 por ciento. Taxco cerró con 73.5 por ciento, Ixtapa con 62.6 por ciento, Zihuatanejo con 55.8 por ciento y La Unión con 55.1 por ciento.

Viajeros de EU optan por turismo interno ante tensiones globales

De acuerdo con Global Travel Collection de Internova Travel Group, los viajeros de EU optan cada vez más por destinos dentro de su propio país debido a tensiones geopolíticas, el aumento del combustible y la incertidumbre económica.

Las reservas hoteleras nacionales para verano superan en 23 por ciento las del año pasado, con incrementos en mercados como Las Vegas, San Diego, Nashville y West Palm Beach.

Hoteles de Los Ángeles generan miles de millones, pero enfrentan retos

Un informe de la Asociación de Hoteles y Alojamiento de EU indica que los hoteles de Los Ángeles generan 12 mil 500 millones de dólares anuales, sostienen 64 mil empleos y aportan más de mil 100 millones en impuestos.

El documento también advierte preocupaciones por el entorno político y el aumento de costos operativos, lo que ha llevado a recortes de personal y postergación de inversiones.

Filadelfia impulsa estrategia turística de largo plazo

Autoridades de turismo de Filadelfia buscan incrementar las visitas recurrentes mediante un entorno más accesible, ampliación de servicios aéreos y flexibilización en la venta de bebidas alcohólicas.

Fort Worth se prepara para el Mundial 2026

La ciudad de Fort Worth, Texas, destinará 2 millones de dólares para atender la demanda turística durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con distritos temporales y equipos especializados en hospitalidad, transporte y seguridad.

Hanover lanza iniciativa para atraer visitantes

El condado de Hanover, Virginia, presentó la estrategia Visit Hanover VA, enfocada en promover historia, actividades al aire libre y agroturismo, además de integrar herramientas digitales para los visitantes.

Southwest impulsa turismo vinícola con nuevo programa

Southwest Airlines lanzará el programa “Sip and Ship”, que permitirá documentar sin costo una caja de vino en vuelos seleccionados desde Sonoma, buscando incentivar el turismo en la región.

Universidad de Mississippi fortalece formación turística

La Universidad del Sur de Mississippi implementará el programa Hospitality Passport, que integrará certificaciones profesionales al plan de estudios para fortalecer la empleabilidad en el sector.

United refuerza su modelo de contratación

United Airlines incorporó un sistema en el que pilotos evalúan a candidatos durante el proceso de selección, con capacidad de veto, para asegurar afinidad con la cultura organizacional.

Ajustes en seguridad aeroportuaria en EU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzó a retirar agentes de filtros de seguridad en aeropuertos, tras la disminución en tiempos de espera.

Precios de viajes en EU registran fuerte alza en marzo

El Índice de Precios de Viajes aumentó 5.8 por ciento anual en marzo de 2026, impulsado por incrementos en combustibles y tarifas aéreas, superando la inflación general.

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