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Análisislunes, 30 de marzo de 2026

Viajes y negocios / Corte prohíbe a Xcaret usar símbolos mayas, se abre el debate; Museo de la Ballena sobrevive heroicamente; esfuerzos en EU por pagar a empleados de aeropuertos

SCJN niega suspensión a Xcaret por uso de símbolos mayas

CNET fija postura tras resolución de la SCJN sobre patrimonio cultural y turismo

US Travel aplaude la orden ejecutiva para pagar a los trabajadores de la TSA

El Museo de la Ballena: tres décadas de ciencia sin financiamiento externo

Turistas pagan hasta 400 pesos para rentar mesas y sillas en playas de Acapulco

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La Cámara de Representantes considerará un proyecto de ley de financiación del DHS para poner fin al cierre del gobierno

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