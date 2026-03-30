









Ciudad de Mexico , 30 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió negar la suspensión solicitada por Grupo Xcaret contra una medida del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), que ordena a la empresa retirar de circulación y exhibición contenidos publicitarios en los que utiliza elementos del patrimonio cultural maya.

La decisión del máximo tribunal se enmarca en un litigio sobre el uso comercial de símbolos culturales de los pueblos originarios. En su comunicación oficial, la Corte señaló que la resolución busca fortalecer la protección del patrimonio del pueblo maya frente a su explotación comercial sin autorización adecuada.

El analista del sector turístico Francisco Madrid considera que la resolución responde más a criterios ideológicos que jurídicos y advierte que el mensaje hacia la inversión privada podría afectar la confianza en el desarrollo de proyectos turísticos en México. El especialista también señala que la medida abre interrogantes sobre el alcance de la restricción: desde el uso de referencias culturales en marcas, infraestructura o publicidad turística, hasta denominaciones ampliamente extendidas en el sector.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) expresó su respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el uso de elementos del patrimonio cultural en el país. El organismo empresarial consideró que el fallo abre una discusión de fondo para el sector turístico: la necesidad de establecer un equilibrio entre la protección del patrimonio cultural —en particular el de los pueblos originarios— y su difusión mediante actividades turísticas.

El CNET advirtió que limitar la difusión cultural a través del turismo podría afectar uno de los principales atributos que han posicionado a México en el mercado global. Indicó que la actividad turística no solo promueve el conocimiento de la cultura, sino que también contribuye a su valorización y sostenibilidad.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que garantiza que los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) reciban su salario durante el cierre parcial del gobierno, declarando la situación como una emergencia que compromete la seguridad nacional. La Asociación de Viajes de Estados Unidos (US Travel Association) elogió la decisión y destacó las recientes interrupciones económicas y operativas causadas por los repetidos cierres. “Instamos al Congreso a aprobar una legislación similar a la del presidente Trump para garantizar el salario de los agentes de la TSA y los controladores aéreos durante todos los futuros cierres del gobierno”, declaró la asociación. “Esto los protegerá, y también a los viajeros, del caos interminable”.

El Museo de la Ballena y Ciencias del Mar cumple 31 años de operar en La Paz, Baja california Sur, sin recibir financiamiento de ninguna institución pública ni privada para sus actividades centrales: la recuperación de osamentas de cetáceos en campo y la atención a organismos varados en las costas de la región. La asociación civil, fundada el 8 de febrero de 1995, financia esas labores con los ingresos que genera la entrada al recinto y la venta de artículos en la tienda. La colección actual exhibe alrededor de 75 esqueletos y el museo opera de lunes a sábado de 9:00 a 14:00 horas.

Francisco Javier Gómez Díaz, director ejecutivo del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, llegó al proyecto en 1997 como voluntario, bajo la dirección del fundador Víctor Ramos Pocerova, quien encabezó la asociación civil durante sus primeros cuatro años. Gómez Díaz describió el origen del museo y el perfil de la persona que lo impulsó: “El presidente fundador fue el señor Víctor Ramos Pocerova. Él fue quien andaba tocando puertas para poder iniciar con esta bonita labor. Convocaba a artistas, a gente de la comunidad en general, tratando de buscar los recursos para iniciar con este museo. Lamentablemente nada más estuvo cuatro años, desde que inició hasta 1999”.

Las playas comienzan a llenarse de turistas este periodo vacacional, y prestadores de servicios no pierden la oportunidad de elevar los precios en la renta de mobiliario, el solicitar una sombrilla, cuatro sillas y una mesa ronda entre los 300 y 400 pesos. En zonas como Caleta, Papagayo y Tlacopanocha es donde puede apreciarse este aumento de precios, pese a los reiterados llamados por parte de las autoridades por cuidar de los turistas y evitar el abuso en cobros.

“Es malo que se cobre en 400 pesos una sombrilla con cuatro sillas, sale más caro estar en las playas que pagar un hotel con servicio de alberca en Acapulco, ojala que las autoridades hicieran algo para detener este abuso que se comete, y lo más grave es que si traes tu sombrilla y sillas, no te dejan colocarlas, de por sí es muy caro ya venir al puerto de Acapulco porque subió la gasolina y aquí tienes que pagar por descansar en la playa, creo que no es justo”, dijo la visitante.

a conectividad aérea con el Occidente de México se ampliará desde este domingo, con el inicio de operaciones de la ruta Mazatlán-Guadalajara. El nuevo vuelo de Volaris tendrá una frecuencia de tres vuelos semanales, martes, jueves y domingo, con un horario de salida de Guadalajara a las 10:20 horas y de Mazatlán a las 11:09 horas. La ruta Mazatlán–Guadalajara es considerada estratégica debido a que esta ciudad es uno de los principales mercados emisores de turistas hacia el puerto, además de mantener vínculos constantes en materia de negocios, salud, educación y turismo. El director de ventas del hotel Viaggio, Julio Birrueto, celebró la llegada del nuevo vuelo que conecta a Mazatlán con Guadalajara, sobre todo cuando se han tenido algunos problemas en las carreteras.

El estado de Baja California Sur fue reconocido como Mejor Destino de México en los FoodandTravelMX Reader Awards 2025, mientras que un establecimiento del giro turístico, obtuvo el premio a Mejor Hotel Boutique de Playa, destacando la calidad turística y gastronómica del estado en un certamen líder del sector. Y aunque reconocemos que la calidad de todos los nominados es excelente y que, sin excepción, ponen a México como un referente mundial del turismo y la gastronomía, nos llena de orgullo celebrar a nuestro estado como ganador en la categoría Mejor Destino de México, así como a Casa Maat at JW Marriott Los Cabos como ganador en la categoría Mejor Hotel Boutique de Playa. La página Visit Baja California Sur dio a conocer el reconocimiento a través de redes sociales: “Felicitamos a nuestros ganadores y a todos los nominados locales que pusieron en alto el nombre de Baja California Sur con su presencia en la lista”.

El presidente de ASETUR, Bernardo Cueto, informó los acuerdos alcanzados en la 67ª Asamblea, celebrada en la ciudad de Puebla, espacio clave para la toma de decisiones estratégicas del sector. Destacó que participaron la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y la titular de Sectur Puebla, Carla López-Malo Villalón.

El presidente de las Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), Bernardo Cueto Riestra reafirmó su compromiso de consolidar al turismo como una prioridad nacional, mediante una agenda estratégica basada en la coordinación interinstitucional y la colaboración estratégica con el sector privado para fortalecer la inversión y la promoción turística del país en mercados internacionales.

Tras la aprobación por parte del Senado de un proyecto de ley de financiación del DHS, la medida pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde podría votarse hoy mismo. Los legisladores están ansiosos por resolver el estancamiento en la financiación antes del receso programado de dos semanas, y los líderes de la Cámara se muestran optimistas sobre la posibilidad de aprobar rápidamente el proyecto de ley si se superan los obstáculos procesales. El presidente Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte durante el cierre del gobierno.

Hertz ha registrado un aumento del 15 % en el tráfico de su sitio web, ya que los viajeros buscan evitar las largas filas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en los aeropuertos durante el cierre parcial del gobierno. Aproximadamente el 33 % de los clientes de Hertz alquilan autos para viajes por carretera y vacaciones con el fin de evitar la congestión aeroportuaria. En respuesta, Hertz ofrece un 25 % de descuento en reservas de último minuto y alquileres de ida.

JetBlue Airways está explorando opciones de fusión para abordar sus problemas de rentabilidad, y Alaska Airlines, United Airlines y Southwest Airlines se encuentran entre las posibles socias. Alaska se considera la opción más lógica, dada su exitosa integración de Virgin America y su sólida presencia en la Costa Oeste, que complementaría las operaciones de JetBlue en la Costa Este.

La organización Shires of Southwestern Vermont Destination Marketing Organization ha completado una exitosa campaña de marketing dirigida a atraer a visitantes diversos que acuden por primera vez al sur de Vermont. La campaña, financiada con una subvención estatal para el turismo, se centró en la narración de historias auténticas y la promoción dirigida, generando 1,1 millones de impresiones y más de 11 000 interacciones, especialmente en Massachusetts y Nueva York.

Clear Secure ha experimentado un aumento considerable en las descargas de su aplicación, ya que los viajeros buscan alternativas a las largas filas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en medio del cierre parcial del gobierno. La aplicación de Clear se ha descargado 289.000 veces desde marzo, más del triple que en el mismo período del año pasado.

Más de la mitad de los viajeros estadounidenses han utilizado la IA para planificar, reservar o recibir asistencia en destino durante el último año, y su uso aumentó del 33 % en el primer semestre de 2025 al 56 % en el primer semestre de 2026, según Phocuswright. Las plataformas de IA, incluida la IA generativa como ChatGPT, se están acercando a la paridad con los motores de búsqueda generales para la investigación de viajes.

Según un análisis de YouGov, los baby boomers siguen superando a otras generaciones en frecuencia y gasto en viajes. El informe revela que el 37 % de los baby boomers probablemente realicen varios viajes al año, frente al 33 % de las generaciones posteriores, y que el 27 % gasta al menos 1000 dólares por persona por viaje, en comparación con el 21 % de las generaciones posteriores. En cuanto a las preferencias de viaje, los baby boomers se decantan mayoritariamente por las vacaciones de playa y destinos como Hawái y Florida, mostrando menos interés en escapadas urbanas, parques de atracciones o viajes relacionados con deportes.