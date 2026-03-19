









Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

De acuerdo con datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo registró el mayor gasto medio por turista no fronterizo durante enero de 2026, con un monto de mil 563.8 dólares. La información, que permite una aproximación al comportamiento del gasto turístico por entidad federativa, coloca a Nayarit en el segundo lugar con un gasto medio de mil 300.1 dólares. Le sigue Yucatán con mil 208.4 dólares, mientras que Jalisco reportó mil 206.9 dólares y Baja California Sur cerró la lista de las cinco entidades con mil 202.3 dólares.

El Inegi señaló que si bien estos datos representan un avance en la medición del gasto por destino, deben tomarse con cautela debido al carácter preliminar de la encuesta. La Encuesta de Viajeros Internacionales es el instrumento oficial para estimar el gasto de los visitantes que ingresan al país, y su desglose por entidad ofrece un panorama más detallado sobre la derrama económica que genera el turismo no fronterizo en México.

Desde Punto México, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la presentación de la edición 40 del Festival Cultural Zacatecas 2026, uno de los encuentros culturales más importantes del país, que este año celebra cuatro décadas de historia, tradición y expresión artística. “Zacatecas no es cualquier destino; es un centro histórico único en el mundo, Patrimonio de la Humanidad, que hoy se consolida también como un referente del turismo cultural y de romance”, señaló.

Acompañada por el secretario de Turismo del estado, Le Roy Barragán Ocampo, subrayó que esta edición histórica se perfila como la más ambiciosa hasta ahora, con más de 400 actividades programadas, la participación de más de 2 mil creadores y la presencia de artistas provenientes de 20 países.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, como parte de la Política Nacional de Turismo Deportivo, durante los primeros dos meses de 2026 se realizaron diversos eventos deportivos en Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero y Durango, que generaron 4 mil 386 cuartos-noche y una derrama económica estimada superior a 35.9 millones de pesos. La titular de la Secretaría de Turismo subrayó que, en coordinación con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD), se llevaron a cabo múltiples competencias en distintas entidades del país, incluyendo disciplinas como tenis, béisbol, voleibol, ciclismo y baloncesto, entre otras, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y generar beneficios directos para las comunidades anfitrionas.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos está trabajando para aclarar las ideas erróneas sobre las tarifas de visa y los procedimientos de seguridad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La tasa de integridad de visa de 250 dólares, recientemente aprobada, aún no se ha implementado, y el costo de una visa de turista sigue siendo de 185 dólares. Además, los poseedores de entradas para la Copa Mundial pueden acceder a citas de visa aceleradas. “En todo caso, facilitamos la asistencia a los viajeros a la Copa Mundial, en lugar de dificultarla”, declaró Erik Hansen, vicepresidente sénior y director de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos. “Esa no es la percepción que parece existir”.

El administrador adjunto interino de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), Adam Stahl, advirtió que los aeropuertos más pequeños podrían tener que cerrar si el cierre del gobierno continúa y los agentes de la TSA siguen faltando al trabajo tras no haber recibido su primer sueldo completo la semana pasada. La presión económica ha obligado a muchos a buscar otros empleos, y cerca del 10 % de los agentes no se han presentado a sus turnos. “Si esta situación persiste, no es exagerado decir que podríamos tener que cerrar aeropuertos, sobre todo los más pequeños, si aumentan las ausencias”, declaró Stahl.

Boston conmemora el 250 aniversario de Estados Unidos con una serie de eventos, entre los que se incluyen una recreación histórica a gran escala del Día de los Patriotas, un espectacular espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio y la regata Sail Boston. La Biblioteca Pública de Boston presenta una exposición sobre arte y activismo, y el Museo de Bellas Artes renueva sus galerías del siglo XVIII. Los hoteles locales ofrecen paquetes especiales para la ocasión.

El director ejecutivo de Delta Air Lines, Ed Bastian, informó de una sólida demanda en todos los segmentos, con un aumento de las ventas del 25 % interanual, a pesar del alza de los precios del combustible para aviones. Durante su intervención en la Conferencia de Empresas Industriales de JPMorgan, Bastian destacó que la demanda es particularmente fuerte en el segmento premium, lo que se espera que compense el impacto del aumento de los precios del combustible. Delta prevé revisar al alza sus previsiones para el primer trimestre debido a esta fuerte demanda.

Se prevé que la industria turística de Long Island supere los 8.000 millones de dólares este año, consolidando su papel como motor económico clave para la región. Según Discover Long Island, el turismo genera cerca de 80.000 empleos y más de 945 millones de dólares en ingresos fiscales locales y estatales. Los líderes locales destacaron el impacto del turismo en el desarrollo de los comercios, restaurantes, hoteles y atracciones culturales del centro de la ciudad, subrayando su importancia para el desarrollo económico general del condado de Suffolk y la región en su conjunto

El Aeropuerto Internacional de Miami ha inaugurado Wait n’ Rest, un servicio de cápsulas para dormir que ofrece a los viajeros habitaciones privadas con camas, ropa de cama y duchas, reservables por horas. Ubicado en la Terminal D, este servicio forma parte del proyecto de modernización del aeropuerto, valorado en 12.000 millones de dólares.

La nueva serie de televisión “Love Story” ha impulsado el turismo en la ciudad de Nueva York, atrayendo visitantes a lugares relacionados con el romance de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy. Lugares emblemáticos como el 20 North Moore Street y restaurantes como Bubby’s y Panna II Garden han experimentado un aumento en la afluencia de público, ya que los fans buscan revivir la atmósfera de los años 90 que se muestra en la serie. Esta tendencia ha dinamizado la economía local y reavivado el interés por el patrimonio de Manhattan.