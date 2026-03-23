









Ciudad de Mexico , 23 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 12 de abril, se prevé la llegada de 4.03 millones de turistas a los principales destinos del país, lo que representa un incremento del 2.6 por ciento en comparación con los 3.93 millones registrados en 2025. La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que, de acuerdo con las estimaciones, la ocupación hotelera a nivel nacional alcanzaría un promedio de 63.85 por ciento, lo que refleja una tendencia positiva en la actividad turística.

Asimismo, se estima que este flujo de visitantes genere una derrama económica de 55 mil 890 millones de pesos por concepto de turistas hospedados en hotel, reflejo del dinamismo y la fortaleza del sector turístico nacional. Destacó que el impulso al turismo interno es una prioridad de la política turística nacional: “Semana Santa es una gran oportunidad para que las y los mexicanos recorran su país, generen bienestar en sus comunidades y vivan experiencias únicas en cada destino”.

Las filas de seguridad en los aeropuertos se están alargando en todo el país, ya que los agentes de la TSA, que no reciben sueldo, llevan semanas sin cobrar debido al cierre del DHS. Esto ha llevado a la Asociación de Viajes de EU y a sus socios del sector a enviar una carta conjunta al Congreso instando a tomar medidas inmediatas para pagar y proteger a los agentes de seguridad. «Los miembros del Congreso siguen cobrando y tienen prioridad en los controles de seguridad, mientras que los agentes de seguridad trabajan gratis y los viajeros esperan durante horas. Esto es inaceptable», declaró Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de EU.

Durante cada periodo vacacional de Semana Santa, miles de visitantes acuden a las playas de Baja California Sur, particularmente en el municipio de La Paz, donde la cercanía de diversos balnearios costeros con la ciudad los posiciona entre los principales espacios de recreación para habitantes y turistas.

En años recientes, la afluencia turística ha mostrado variaciones. Para 2025 se registró la llegada de 137 mil 500 visitantes en el estado durante este periodo, mientras que en 2024 se tenía una expectativa cercana a los 200 mil turistas. En contraste, durante 2020 —año marcado por las restricciones sanitarias— no se generaron registros oficiales de afluencia en playas durante el periodo de Semana Santa, debido al cierre de estos espacios.

Ixtapa-Zihuatanejo registra un incremento del 12 por ciento de visitantes extranjeros, principalmente provenientes de Canadá y quienes ahora amplían su estancia por cinco meses, informó la alcaldesa de esté binomio turístico, Lizette Tapia Castro. En entrevista con el Sol de Acapulco, anunció que desde octubre comenzaron a operar vuelos directos de Canadá desde Vancouver, Montreal, Toronto y Calgary, que de acuerdo a datos de OMA, incrementaron su frecuencias dos veces a la semana, cuando normalmente llegaba un avión a la semana.

“Zihuatanejo está teniendo un crecimiento sostenido y hemos venido creciendo en dos dígitos estamos en un 12 por ciento en comparación con el año inmediato anterior y cada año estamos sumando y estamos creciendo y tenemos un turismo de mucha lealtad”, refirió Lizette Tapia. La ocupación de asientos en los aviones provenientes de Canadá ha superado el 82 por ciento de ocupación y en algunos casos, alcanza el 90 por ciento, llegando a Zihuatanejo con una buena ocupación y mostrando la alta demanda.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, dio a conocer que buscarán traer a Cuernavaca el programa Rutas Mágicas de Color, de cara al Mundial de Futbol, como parte de la promoción turística. “Queremos traer Rutas Mágicas de Color a Cuernavaca, porque es un programa que ha funcionado muy bien en Morelos, y, sobre todo, porque estamos preparándonos para la llegada del Mundial de Futbol”, expresó Altafi Valladares.

Asimismo, detalló que este programa se desarrollaría principalmente en el primer cuadro de la capital morelense, en las calles más concurridas que concluyen en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar. Rutas Mágicas de Color es un programa de la Secretaría de Turismo federal, cuyo objetivo es embellecer los Pueblos y Barrios Mágicos a través de la pinta de fachadas y la creación de murales artísticos; con ello, se busca mejorar la imagen urbana, resaltar la identidad cultural y fortalecer la pertenencia comunitaria, además de atraer el turismo. “Hacemos una aportación del sector estatal, una aportación del municipio y una aportación de Corazón Urbano, que es la que duplica la de ambos. Entonces, la verdad es que se vuelve atractivo; nosotros ponemos bolsas de entre 100 y 200 mil pesos, lo mismo hace el municipio y la fundación duplica lo de los dos para contar con un buen recurso”.

El turismo receptivo en Estados Unidos mostró signos de mejoría en febrero, poniendo fin a nueve meses de descenso con un aumento del 0.8 % en las llegadas internacionales, alcanzando los 2.2 millones, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo. Si bien este repunte representa un giro positivo, los líderes del sector advierten que la recuperación es modesta y no indica una recuperación total. El aumento se atribuyó principalmente al crecimiento procedente de los mercados asiáticos, mientras que regiones clave como Europa Occidental y Canadá continuaron rezagadas, lo que pone de manifiesto los desafíos que aún enfrenta el sector.

El Servicio Forestal de los Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Turismo Indígena ofrecen subvenciones de hasta 50 mil dólares para proyectos de turismo indígena en el marco de la Ley de Turismo Nativo Americano y Mejora de la Experiencia del Visitante (Ley NATIVE). Pueden solicitar subvenciones las Naciones Tribales, las organizaciones indígenas sin fines de lucro y las empresas tribales ubicadas cerca de terrenos del Servicio Forestal.

Según Corporate Traveler USA, el Aeropuerto Internacional de Miami registró un aumento del 250% en los viajes de negocios durante el Clásico Mundial de Béisbol, en comparación con el mismo período de 2023. Las principales ciudades de origen de los viajeros fueron Boston, Chicago, Nueva York, Filadelfia y San Francisco.

Hertz ha incorporado el INEOS Grenadier 4x4 a su flota premium en algunas sucursales de aeropuertos. Este vehículo, que llegó al mercado americano en 2023, combina diseño británico e ingeniería alemana. «Con la incorporación del INEOS Grenadier, seguimos ampliando las opciones para nuestros clientes y reflejando las preferencias cambiantes de los viajeros por experiencias de conducción únicas y exclusivas que hacen que el viaje sea tan memorable como el destino», declaró Adnan Manzur, vicepresidente sénior de operaciones de atención al cliente en Norteamérica de Hertz.

El turismo relacionado con tormentas en Kansas ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, atrayendo visitantes de todo Estados Unidos y del extranjero para presenciar tornados y tormentas severas de cerca. Este auge se ve impulsado por las redes sociales y el atractivo de la aventura, con empresas turísticas que ofrecen experiencias especializadas diseñadas para los amantes de las emociones fuertes y los aficionados a la meteorología. Esta afluencia dinamiza las economías locales, ya que hoteles, restaurantes y gasolineras se benefician del aumento estacional de visitantes.

La administración Trump está ampliando un programa de fianza para visas a 50 países, exigiendo a sus ciudadanos depositar una fianza de 15.000 dólares al solicitar visas de negocios y turismo. El programa, cuyo objetivo es prevenir la permanencia ilegal en el país tras la expiración de la visa, ha incorporado 12 países, entre ellos Camboya, Etiopía, Georgia y Nicaragua.