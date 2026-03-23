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Viajes y Negocios

Análisislunes, 23 de marzo de 2026

Viajes y negocios / Destinos mexicanos se preparan para recibir 4 millones de turistas en Semana Santa; caos en EU por aeropuertos sin empleados federales; turismo de tormentas en Kansas

Semana Santa 2026 proyecta crecimiento turístico en México con más de 4 millones de turistas

Caos en aeropuertos de EU por falta de empleados federales

Playas de La Paz, BCS, bajo presión vacacional

Hasta 38 toneladas de basura se generan en playas de La Paz durante Semana Santa; especialistas advierten impactos en ecosistemas y calidad del agua

En Ixtapa-Zihuatanejo crece estancia de turismo extranjero de Canadá

Cuernavaca se pintará para el Mundial: Buscan traer el programa Rutas Mágicas de Color

Los viajes internacionales a EU experimentaron un ligero repunte en febrero

La subvención de la Ley NATIVE proporciona financiación para el turismo indígena

Los viajes de negocios a Miami se disparan durante el Clásico Mundial de Beisbol

Hertz incorpora el INEOS Grenadier 4x4 a su flota premium

El turismo de tormentas atrae a los amantes de las emociones fuertes a Kansas

Estados Unidos amplía su programa de fianzas para visados ​​a 50 países

Los hoteles de Nueva York se enfrentan a un aumento de costes ante la inminente subida de impuestos propuesta

turismo@elsoldemexico.com.mx

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