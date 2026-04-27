Viajes y negocios / El Mundial de futbol trae de cabeza a los destinos turísticos

Guadalajara fue ubicada como la mejor ciudad anfitriona para visitar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con un análisis difundido por la empresa Live Football Tickets. La capital de Jalisco obtuvo una calificación de 8.19 sobre 10 entre 15 ciudades sede evaluadas por factores como costo de vida, tarifas hoteleras, seguridad, clima y oferta cultural.

El estudio señala que Guadalajara registra el costo de vida mensual más bajo entre las ciudades anfitrionas analizadas, con un promedio de 489.15 libras esterlinas. Además, reporta una tarifa promedio hotelera de 124.11 libras por noche, una de las más accesibles del ranking. A ello se suman condiciones climáticas previstas de alrededor de 20 grados centígrados durante el torneo, así como una oferta turística integrada por 27 atracciones principales y 19 museos.

El reporte coloca a Toronto en el segundo lugar, con una puntuación de 8.12 sobre 10. La ciudad canadiense destacó por sus indicadores de seguridad y por contar con 101 atracciones turísticas y 67 museos, elementos que complementan la experiencia de los visitantes durante la justa deportiva.

En tercer lugar aparece Ciudad de México, con una calificación de 8.04 sobre 10. El análisis resalta la oferta cultural de la capital mexicana, particularmente por contar con 190 museos, una de las cifras más altas entre las ciudades anfitrionas evaluadas. También refiere que la ciudad combina costos moderados para visitantes con una amplia oferta gastronómica, artística e histórica.

Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han emitido una advertencia de viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026, citando posibles riesgos para la seguridad, como la denegación arbitraria de entrada, la discriminación racial y el maltrato por parte de las autoridades de inmigración. El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, ha condenado la advertencia como un “sabotaje”, argumentando que tergiversa la experiencia de la mayoría de los visitantes a Estados Unidos. “La idea de que visitar Estados Unidos supone un riesgo significativo para la seguridad no es una advertencia de buena fe, sino una táctica política diseñada para causar daño económico”, declaró Freeman.

Según un informe de la Asociación de Eventos Deportivos y Turismo, los viajes relacionados con el deporte en Estados Unidos generaron un impacto económico directo de 111.200 millones de dólares el año pasado, y un total de 274.500 millones de dólares si se tienen en cuenta los efectos indirectos, como el empleo, los ingresos y los impuestos. Tanto los deportes participativos como los de espectador contribuyeron a estas cifras: los primeros generaron 60.100 millones de dólares y los segundos 51.100 millones en impacto directo. El sector también generó 20.500 millones de dólares en impuestos estatales y locales, lo que demuestra su importante papel en el dinamismo de las economías locales en todo el país.

Los hoteles de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA han rebajado sus expectativas de un auge turístico, y algunos informan de que las reservas están por debajo de las previsiones. Esto ha provocado un descenso significativo en los precios de los hoteles, aunque estos siguen siendo más altos de lo habitual. «Todavía no estamos listos para alarmarnos», afirma Erik Hansen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos. «El sector, sin duda, sigue esperando un repunte tras estos dos meses».

El gasto turístico en California aumentó el año pasado a pesar de una caída de 1.000 millones de dólares en el número de visitantes internacionales, según Visit California. En todo el estado, el gasto turístico alcanzó los 158.900 millones de dólares, un incremento del 1,7 % con respecto a 2024, aunque este aumento es de tan solo el 0,8 % si se ajusta a la inflación. California sigue siendo el principal estado de EE. UU. para los turistas, pero el gasto se sitúa por debajo de los niveles de 2019 si se ajusta a la inflación.

Filadelfia, en colaboración con Airbnb y Philadelphia Soccer 2026, ofrece viajes gratuitos a casa en la línea B de SEPTA después de cada uno de los seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se disputarán este verano en el Lincoln Financial Field. Estos viajes gratuitos estarán disponibles desde el descanso hasta dos horas después de cada partido, con el objetivo de facilitar el transporte a los aficionados al fútbol.

El estado de Washington ha promulgado una ley que permite al sector privado financiar y gestionar la promoción turística. Se espera que esta legislación genere al menos 25 millones de dólares anuales, revitalice el presupuesto estatal de marketing turístico y atraiga a visitantes de mayor poder adquisitivo. «Esta ley proporciona a la industria turística las herramientas necesarias para colaborar, invertir en nuestro estado y crear un enfoque sostenible para promover Washington y fortalecer nuestra economía», afirma el representante Dave Paul, promotor de la ley.

American Airlines conmemora su centenario regalando 100 000 millas de viajero frecuente a 100 miembros de AAdvantage. El sorteo, que estará vigente hasta el 30 de abril, forma parte de una campaña más amplia que destaca la historia y el alcance global de la aerolínea. AA también ofrece tarifas promocionales y celebra sus logros más importantes.

Southwest Airlines reportó un aumento en los ingresos operativos durante el primer trimestre y una ganancia de 227 millones de dólares, 0,45 dólares por acción diluida. La aerolínea señaló el costo del combustible como el principal obstáculo para las ganancias futuras, y el director ejecutivo, Bob Jordan, destacó la fuerte demanda en todos los sectores.

Se prevé que las principales cadenas hoteleras registren su mejor trimestre en Estados Unidos en un año, a pesar de la desaceleración de la demanda internacional. Los ingresos por habitación disponible crecieron un 3,6 % en el primer trimestre, impulsados ​​por la ocupación y las tarifas. Entre los desafíos se incluyen el impacto de la guerra de Irán en los ingresos de Oriente Medio y la posibilidad de crisis energéticas en Europa. Los analistas también están atentos a la eficiencia de costes derivada de la inteligencia artificial y al desempeño de los hoteles de gama media.

La Oficina de Cumplimiento Especial de la Ciudad de Nueva York ha descubierto que el 27 % de los anuncios de alquileres a corto plazo aprobados se han convertido en ilegales, ofreciendo casas completas o alojamientos para más de dos huéspedes. Si bien Airbnb cumple con la Ley Local 18 al verificar el registro de los anfitriones, no está obligado a supervisar los anuncios para detectar actividades ilegales después de la aprobación inicial. La ciudad ha emitido alrededor de 600 advertencias a los anfitriones, de las cuales solo un tercio corrigió sus anuncios, mientras que el resto está bajo investigación.

American Airlines ha integrado el programa Touchless ID de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, lo que permite a los miembros de AAdvantage usar el reconocimiento facial para el control de seguridad. El programa, que requiere ser miembro de TSA PreCheck, busca mejorar la experiencia de viaje ofreciendo rapidez y comodidad. American también está implementando Touchless ID en más de 60 aeropuertos nacionales.

El Valle de Napa, California, ha diversificado su oferta turística debido a la disminución del consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes. Bodegas como Charles Krug han introducido actividades como catas gastronómicas y experiencias privadas para atraer visitantes. Otros negocios, como Rancho Gordo y Ohm Coffee Roasters, también se han beneficiado de este cambio. La ocupación hotelera en el valle aumentó un 3 % el año pasado, y la edad promedio de los visitantes disminuyó en 6 años entre 2018 y 2023

Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, las empresas estadounidenses han reducido constantemente sus presupuestos para viajes de negocios y las aprobaciones de viajes durante seis años consecutivos. Esta tendencia a la baja, que se espera continúe este año, se debe al aumento de los precios de los billetes de avión, el alojamiento y la gasolina. Sin embargo, líderes como Ali Ayca de FirstBank destacan que los viajes brindan experiencias prácticas y oportunidades de networking cruciales, que a menudo influyen en las decisiones de contratación y promoción. Los empleados jóvenes corren el riesgo de perderse aprendizajes informales y oportunidades de negocio inesperadas si se les excluye de los viajes, lo que podría frenar su desarrollo profesional.

El presidente Donald Trump ha manifestado interés en adquirir Spirit Airlines con fondos públicos, con el objetivo de revenderla con ganancias una vez que bajen los precios del petróleo. Trump estima que esta medida podría salvar unos 18.000 empleos y mantener la competencia en el sector aéreo.