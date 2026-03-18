









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En enero de 2026, la llegada de turistas internacionales a México alcanzó 4.29 millones, lo que representa un incremento de 8.6% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con datos elaborados con base en información del INEGI . En el mismo periodo, el número de visitantes internacionales —que incluye excursionistas y turistas— sumó 8.84 millones, un aumento de 10% anual. La derrama económica asociada a estos visitantes se ubicó en 3,477 millones de dólares, cifra superior en 3.9% frente a enero del año anterior .

El segmento de cruceros también reportó crecimiento.En materia de transporte aéreo, los vuelos nacionales movilizaron 5.18 millones de pasajeros, 2.2% más que en enero de 2025, mientras que los vuelos internacionales registraron 5.80 millones de pasajeros, un incremento de 2.5%. En el ámbito cultural, las zonas arqueológicas recibieron 975,711 visitantes, con una variación marginal respecto al año anterior.

El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Turismo (Sectur) y de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que nuestro país ha sido designado como sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo, organizado por la red de Miembros Afiliados de ONU Turismo de diferentes países. Este nombramiento representa un hito histórico, al tratarse de la primera edición del Congreso que se llevará a cabo fuera de Europa, tras sus ediciones en España (2021 y 2024) y Croacia (2023).

“Ser sede de este Congreso mundial es una oportunidad para que México muestre al mundo su grandeza, pero sobre todo para que el turismo se traduzca en bienestar para las y los mexicanos. El turismo deportivo no sólo atrae visitantes, genera inversión y dinamiza nuestras economías locales, también abre oportunidades, impulsa el empleo y fortalece a nuestras comunidades”, subrayó

Restauranteros invierten hasta 50 mil pesos para obtener el distintivo H, el cual, certifica el manejo higiénico de los alimentos y reafirma la confianza de los clientes, compartió Lilian Álvarez Rodríguez, presidenta de la Canirac en Acapulco.La inversión depende del tamaño del negocio, si es un restaurante chico tiene un costo de 50 mil pesos aproximadamente, entre la capacitación y adecuaciones que se tiene que realizar, y hasta 100 mil pesos para un establecimiento mediano o grande. Este reconocimiento es considerado el más alto en la industria gastronómica porque atrae mayor número de clientes y te certifica como un establecimiento de confianza y seguridad, requiere capacitaciones de hasta diez horas, verificaciones exhaustivas, así como adecuaciones en las instalaciones, que incluyen reemplazo de equipo de cocina, refrigeradores y remodelación de baño.

Taxco participará como uno de los cuatro destinos consolidados del estado de Guerrero en la edición histórica número 50 del Tianguis Turístico que se celebrará del 27 al 30 de abril en el puerto de Acapulco. A través de una entrevista telefónica, el secretario de Turismo y Cultura del municipio, Alejandro Villarejo Hernández, dijo que Taxco como un Pueblo Mágico desde 2002 y pionero de la primera ruta turística de México para el mundo, junto con Ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco, tiene una gran preponderancia en esta edición del Tianguis Turístico. Mencionó que el destino llevará un amplio catálogo de servicios turísticos de hotelería, restaurantes, tour operadoras locales, platerías, pequeños artesanos y mercado tradicional, y lanzarán nuevos productos turísticos como el ecoturismo en las Pozas Azules, Mil Cascadas, Cascada de Cacalotenango y turismo comunitario como Juliantla, “Juliantla es cuna del compositor Joan Sebastian, donde pueden visitar su mausoleo y la casa donde nació”

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos informó que el Operativo Equinoccio de Primavera 2026 se realizará del 20 al 22 de marzo en las distintas zonas arqueológicas de Morelos, con el objetivo de garantizar el disfrute y la seguridad de los visitantes, ante la gran afluencia que se espera. De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), este año el equinoccio de primavera será este 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro de México, por lo que las actividades en las zonas arqueológicas iniciarán desde ese día. En esta temporada se espera el arribo de un gran número de visitantes a las zonas arqueológicas con motivo de la entrada de la primavera. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, efectuará el Operativo Equinoccio de Primavera 2026, a fin de procurar la seguridad de visitantes y trabajadores, y garantizar la integridad del patrimonio arqueológico.

Estados Unidos ha mantenido su posición como el principal destino internacional para las vacaciones de primavera de los canadienses, representando el 33% de todas las reservas en el extranjero, según datos de FlightHub. A pesar de un ligero descenso con respecto a 2025, destinos estadounidenses como Florida continuaron atrayendo a un gran número de visitantes canadienses, especialmente en rutas populares como la de Montreal a Fort

La colección Trademark de Wyndham Hotels & Resorts ha alcanzado la cifra de 100 hoteles en Estados Unidos, duplicando su cartera nacional en los últimos cinco años. Esta cartera incluye varias propiedades destacadas, como The Galt House Hotel en Louisville, Kentucky, el hotel insignia de la marca y uno de los hoteles independientes más grandes del país, con más de 1300 habitaciones. Otros hoteles notables en Estados Unidos son The Orbit Hotel cerca de Cleveland, que combina un diseño de mediados de siglo con elementos futuristas; el hotel boutique MB Hotel en Miami Beach; el pintoresco Hilo Hawaiian Hotel en Hawái; y The Beekman Tower en Manhattan, con apartamentos y un salón en la azotea

La Asociación Estadounidense de Turismo Indígena (AITA) colabora con la Alianza Ruta 66 Road Ahead para destacar la historia indígena a lo largo de la Ruta 66 con motivo de su centenario. Esta iniciativa incluye una guía digital, “Indígenas Americanos y la Ruta 66”, así como un mapa interactivo de negocios y centros culturales propiedad de indígenas a lo largo de la ruta. “Invitamos al mundo a ir más allá de la estética y los estereotipos para descubrir la verdadera esencia de esta carretera”, afirma Sherry L. Rupert, directora ejecutiva de AITA.

Victory Cruise Lines está llevando a cabo una renovación de 5 millones de dólares de sus dos buques, el Victory I y el Victory II, de cara a la temporada de navegación de 2026. Este proyecto integral incluye mejoras tanto técnicas como de atención al cliente, lo que refleja un compromiso a largo plazo para optimizar la experiencia a bordo y mantener la integridad de los buques. Los barcos, construidos en 2001, reanudarán sus itinerarios por los Grandes Lagos y Canadá/Nueva Inglaterra a partir de mediados de abril, marcando así su segundo año de servicio desde su relanzamiento.

Se prevé que la próxima Copa Mundial tenga un impacto transformador en el norte de Texas, con millones de visitantes que se espera que lleguen a los hoteles y restaurantes de la región. Los líderes de la ciudad y los expertos en hostelería ven este evento como una oportunidad clave para promocionar Dallas y, potencialmente, elevar el perfil de la zona en el panorama turístico mundial. El evento se considera una prueba de fuego para el sector local, con la esperanza de que una organización exitosa impulse el turismo internacional y la inversión a largo plazo en la región.

El sector de alquileres vacacionales se prepara para una transformación significativa a medida que la búsqueda basada en inteligencia artificial (IA) comienza a influir en los patrones de reserva. Líderes del sector como Graham Donoghue, de Forge Holiday Group, y David Judd, de Pass the Keys, destacan la importancia de adaptarse a la IA, señalando que el tráfico procedente de fuentes de IA ya es considerable. A medida que la búsqueda basada en IA se generalice, se prevé un aumento de las reservas directas en el sector, y algunos pronostican que hasta el 20 % de las reservas podrían provenir del tráfico generado por IA en los próximos cinco años.

La música se está convirtiendo en un atractivo clave para los destinos turísticos, y las ciudades aprovechan sus sonidos únicos para atraer turistas. La agencia de turismo de Miami se ha asociado con Sony Music Latin para una serie de publicaciones en redes sociales que destaca la escena musical latina de la ciudad. Otras ciudades también están promoviendo su patrimonio musical, como Denver con el jazz, Macon (Georgia) con el soul y Memphis con el blues.