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Viajes y Negocios

Análisismiércoles, 18 de marzo de 2026

Viajes y Negocios / Enero de 2026 un buen mes para el turismo mexicano: Josefina Rodríguez; seremos sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo; canadienses siguen siendo los que más viajas a EU…

Enero de 2026 un buen mes para el turismo mexicano: Sectur

En el mercado interno, 8.7 millones de turistas nacionales se alojaron en cuartos de hotel, lo que significó un incremento de 6% respecto a enero de 2025. La ocupación hotelera se ubicó en 50% .


México será, por primera vez en la historia, sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo

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El norte de Texas se prepara para el aumento del turismo durante la Copa del Mundo.

El sector de alquileres a corto plazo se adapta a la búsqueda impulsada por IA.

Los destinos turísticos recurren a la música para atraer turistas.

Portland, Maine, aumentará las tarifas para los pasajeros de cruceros.


turismo@elsoldemexico.com.mx

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