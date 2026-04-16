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Viajes y Negocios

Análisisjueves, 16 de abril de 2026

Viajes y negocios / Tres grupos hoteleros anuncian remodelaciones importantes: Four Seasons, Rosewood Mayakoba y Fiesta Inn; Cabo San Lucas suma 30% más cruceros en temporada alta

Comienza una nueva era en Four Seasons Hotel Mexico City

El Rosewood Mayakoba anunció la reapertura de Punta Bonita, en la Riviera Maya

Fiesta Inn remodela sus habitaciones en segmento de negocios

Empresarios alertan por imagen de abandono rumbo al Tianguis Turístico 2026

Cabo San Lucas suma 30% más cruceros en temporada alta

US Travel insta al Congreso a estabilizar la financiación de la TSA

Delta estrenará la suite Delta One en sus aviones A350-1000 en 2027

Aeropuerto de Adelaida lidera Routes Asia 2026 y refuerza la conectividad aérea internacional

Las compañías de cruceros amplían su oferta fluvial en EU con nuevas rutas

Booking.com alerta a los usuarios tras una filtración de datos de clientes

Sleep Inn de Choice lanza un nuevo prototipo en 4 hoteles de EU

Los pilotos de American Airlines lideran una iniciativa de tarjetas coleccionables

Las tarifas hoteleras suben a medida que aumentan los viajes por carretera en EU

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turismo@elsoldemexico.com.mx

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