El Four Seasons Hotel Mexico City presentó la renovación de sus habitaciones y suites, en el marco de su 32 aniversario. El proyecto contempla la actualización de 200 habitaciones y 40 suites, con apertura gradual iniciada el 21 de marzo y conclusión prevista para mediados de 2026. El rediseño estuvo a cargo de la diseñadora mexicana Bibiana Huber, quien planteó una propuesta que integra elementos de diseño contemporáneo con referencias a la cultura material del país. El concepto incorpora materiales como piedra, mármol, madera, textiles, cerámica, metal y vidrio soplado, elaborados por talleres y artesanos de distintas regiones, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara, Michoacán, Cancún y Durango.Entre los participantes se encuentra José Noé Suro, responsable de lavabos intervenidos a mano, así como estudios y talleres especializados en iluminación, marroquinería y objetos decorativos. También se integran piezas de Fernanda Mereles, Pedro Arturo y Arozarena de la Fuente, que reinterpretan técnicas textiles en formatos contemporáneos.

El Rosewood Mayakoba anunció la reapertura de Punta Bonita, su beach & pool club y restaurante frente al mar, tras un proceso de renovación integral realizado en la Riviera Maya. El espacio fue rediseñado para integrar nuevas áreas abiertas, zonas de sombra, mobiliario y un bar frente al mar. La intervención incluyó la reorganización de las áreas para facilitar la circulación de los visitantes y ampliar las opciones de uso tanto en el día como en la noche.Punta Bonita opera como club de playa y alberca durante el día, con servicios dirigidos a familias y huéspedes del resort. Por la noche, el espacio funciona como restaurante con servicio frente al mar.

El concepto gastronómico del restaurante está a cargo del chef Edgar Chávez, con una propuesta basada en cocina de inspiración mediterránea con ingredientes regionales. El menú incluye pescados, mariscos, pastas, arroces y platillos para compartir. Como parte de la renovación se incorporaron un raw bar, horno de pizzas y una chef’s table, así como nuevas áreas de comedor en interiores y exteriores.

Fiesta Inn presentó un nuevo prototipo de habitación como parte de su estrategia de actualización enfocada en el segmento de viajeros de negocios, informó la empresa Posadas. El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde se detalló que el nuevo concepto busca optimizar el uso de los espacios, mejorar la operación hotelera y responder a los hábitos actuales de viaje. La primera apertura bajo este modelo está prevista para agosto de 2026 con Fiesta Inn Querétaro Aeropuerto. Para 2027, la marca contempla nuevas unidades como Fiesta Inn Acapulco Diamante, Fiesta Inn Express Morelia y Fiesta Inn Suites Insurgentes. De acuerdo con la compañía, cada apertura generará entre 32 y 52 empleos y una derrama anual cercana a 11 millones de pesos en compras a proveedores locales y nacionales.

Empresarios de la zona del Acapulco Tradicional, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que tomen medidas y evitar que viejas y abandonadas estructuras de la zona turística, sean la imagen que se dé en la edición número 50 del Tianguis Turístico 2026. Los empresarios Ricardo Mendiola Aguirre, Omar Santos Díaz y Fabiola Castillo Pérez, coincidieron que Acapulco le debe de dar otra cara al Tianguis Turístico, y no la del abandono y el olvido con tantos inmuebles que aún siguen cerrados y en mala situación. “Hay muchos inmuebles en la zona turística, que están abandonados y no a causa del paso de los huracanes Otis y John, sino desde muchos años atrás, hay algunos lugares que hace décadas funcionaron como hoteles y hoy están totalmente en el abandono, sería bueno que las autoridades consideren por lo menos cubrirlos con lonas en las que se promocione la edición 50 del Tianguis Turístico”, dijo el empresarios restaurantero en la zona Tradicional Ricardo Mendiola Aguirre.

El puerto de Cabo San Lucas concluyó la temporada alta de cruceros con un crecimiento significativo en el número de arribos, registrando un incremento del 30 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con representantes del sector. Para la Asociación Mexicana de Cruceros, este resultado confirma las proyecciones positivas que se tenían desde meses atrás, impulsadas por la incorporación de nuevas embarcaciones y el aumento en la capacidad de las rutas. El presidente de la asociación, Arturo Mussi Ganem, explicó que la evaluación se realiza tomando como referencia la temporada alta, comprendida de septiembre a abril, lo que permite medir con mayor precisión el comportamiento anual del sector. De acuerdo a datos del sistema “DataTur” de la Secretaría de Turismo de México, en lo que va de 2026, Cabo San Lucas ha recibido 76 cruceros, con un total de 264 mil 140 pasajeros a bordo. Las cifras reflejan una tendencia al alza si se comparan con años anteriores. En 2025 se contabilizaron 285 arribos con más de un millón de pasajeros, mientras que en 2024 se registraron 221 llegadas con cerca de 778 mil visitantes, marcando una recuperación sostenida en la industria.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos ha instado al Congreso a que proporcione tres años de financiación a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) para evitar futuras interrupciones salariales en medio de disputas políticas. “El caos que azotó los aeropuertos estadounidenses en los últimos meses era totalmente evitable”, declaró Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos. “Fue la consecuencia directa de que los líderes políticos priorizaran el poder de negociación por encima del bienestar de los agentes de la TSA y de los viajeros. El próximo paquete de medidas de conciliación representa una oportunidad para cambiar esta situación”.

Delta Air Lines ha presentado una versión renovada de su suite Delta One para el Airbus A350-1000, cuyo debut está previsto para 2027. Las nuevas suites cuentan con camas tres pulgadas más largas, mayor espacio para las piernas y las rodillas, y un cojín con capa superior acolchada. Esta renovación busca atraer a viajeros de clase premium ante la creciente competencia, y Delta reportó un aumento del 14 % en los ingresos por boletos premium durante el primer trimestre.

El Routes Asia 2026 reconoció al Aeropuerto de Adelaida como ganador absoluto en su edición celebrada el 14 de abril en Xi’an. La terminal australiana también obtuvo el primer lugar en la categoría de aeropuertos con tráfico de entre 5 y 20 millones de pasajeros por segundo año consecutivo. En la misma ceremonia fueron reconocidos el Aeropuerto Internacional de Langkawi, el Aeropuerto de Melbourne, la Oficina de Turismo de Sanya y la aerolínea Qantas Airways, en distintas categorías que evalúan el desarrollo de rutas aéreas y la promoción de destinos.

Durante 2025, el Aeropuerto de Adelaida movilizó 9 millones de pasajeros, lo que representó un incremento interanual de 21% y la recuperación de niveles previos a la pandemia. Entre los avances en conectividad destaca el inicio de vuelos directos a Estados Unidos mediante la ruta de United Airlines hacia San Francisco, así como la apertura de servicios de Indonesia AirAsia a Bali. También se reanudaron operaciones de Cathay Pacific desde Hong Kong y se amplió la oferta de China Southern Airlines hacia Guangzhou.

American Cruise Lines y Viking están ampliando sus opciones de cruceros fluviales en Estados Unidos. American Cruise Lines navegará por el río Arkansas, mientras que Viking lanzará itinerarios en el río Ohio el próximo año. Esta expansión responde al creciente interés de los viajeros experimentados por descubrir nuevos destinos en el país. “Este es un país extenso que ofrece una gran cantidad de vías fluviales y una enorme diversidad geográfica para disfrutar de increíbles cruceros fluviales”, afirmó Alexa Paolella, gerente de relaciones públicas de American Cruise Lines.

Booking.com ha confirmado una filtración de datos en la que piratas informáticos podrían haber accedido a la información personal de los clientes, incluyendo nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y detalles de las reservas. «Tras detectar la actividad, tomamos medidas para contener el problema», declaró Courtney Camp, portavoz de Booking.com. «Hemos actualizado el PIN de estas reservas e informado a nuestros clientes».

Choice Hotels International ha presentado el prototipo Scenic Dreams para su marca Sleep Inn, con la apertura de los primeros cuatro hoteles en Henderson, Nevada; Middletown, Pensilvania; y Ashland City y Savannah, Tennessee. El prototipo cuenta con murales de inspiración regional, grandes ventanales y espacios para la productividad y la relajación, y busca simplificar la construcción y reducir los costos operativos. Los primeros resultados muestran un aumento del 1,71 % en los ingresos por habitación disponible y una mayor satisfacción de los huéspedes.

American Airlines ha introducido tarjetas coleccionables para sus pasajeros, una tendencia popularizada por otras aerolíneas como Delta Air Lines y Alaska Airlines. La iniciativa, liderada por la Asociación de Pilotos Aliados, incluye aviones como el Boeing 787 y el Airbus A321.

En 2026, los viajes por carretera en Estados Unidos aumentaron, lo que provocó un incremento en los precios de los hoteles, especialmente cerca de las principales autopistas y carreteras interestatales. Datos de la AAA y STR muestran una preferencia por viajar en coche debido a los elevados precios de los vuelos y las demoras en los aeropuertos, lo que impulsó la demanda de alojamiento en carretera. La limitada construcción de nuevos hoteles, debido a los mayores costos de construcción, ha otorgado a los hoteles existentes mayor poder de fijación de precios, permitiéndoles ajustar las tarifas en tiempo real a medida que más viajeros reservan a última hora.