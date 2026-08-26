Viajes y negocios / Guías de turistas, a Ixtapa; Los Cabos en el top del lujo turístico mundial; LATAM invertirá 25 mdd en Wi-Fi satelital a bordo

Viajes y NegociosAnálisismiércoles, 26 de agosto de 2026Viajes y negocios / Guías de turistas, a Ixtapa; Los Cabos en el top del lujo turístico mundial; LATAM invertirá 25 mdd en Wi-Fi satelital a bordoLos Cabos se consolida como destino líder de lujo en MéxicoLATAM invertirá 25 mdd en Wi-Fi satelital para más de 60 nuevos avionesEl Mundial demuestra el impacto del turismo deportivo en Estados UnidosViajeros adoptan la inteligencia artificial más rápido que la industria turísticaLong Island registra 8.4 mil millones de dólares en gasto turísticoGran carrera de globos aerostáticos espera más de 150 mil visitantesResorts de lujo amplían su oferta con actividades deportivasAlaska impulsa ruta turística alrededor de sus ostrasAsesores de viajes de la Generación Z utilizan redes sociales para atraer clientesUnited Airlines amplía su centro de entrenamiento de pilotosIxtapaZihuatanejoViajesSector TurísticoLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónMás NoticiasFINANZASEscuelas buscan frenar cobro de cuotas bancarias hasta el próximo ciclo escolarEscuelas buscan frenar cobro de cuotas bancarias hasta el próximo ciclo escolarInflación desacelera a 3.12% en julioCoparmex-CDMX estima una derrama económica de más de 6 mil millones de pesos en este regreso a clasesTiendas 3B prueba eliminar pagos con tarjetas para reducir costos operativos Newsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis