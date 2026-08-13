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Análisisjueves, 13 de agosto de 2026

Viajes y negocios / Hertz crece, Pan Am revive y la IndyCar llega a Washington…

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Pan Am busca recuperarse con una amplia estrategia comercial.

El Gran Premio Freedom 250 trae la IndyCar al National Mall.

 La política de fianzas para visados a EU ​​podría tener un “efecto perjudicial”.

El Museo Estatal del Ferrocarril de Nevada inaugurará un centro de visitantes con una inversión de 25 millones de dólares.

Filadelfia utiliza la literatura para crear una experiencia turística.

Delta amplía su servicio de conserjería con IA a todos los miembros de SkyMiles.

Los campamentos de verano para adultos ofrecen escapadas lúdicas y aventuras.

Southwest Airlines incorpora a su junta directiva al CEO de Royal Caribbean y al CEO de Rocket.

El verano del Mundial impulsa el gasto en viajes a niveles récord.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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