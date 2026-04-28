La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó este lunes que México suma 773 proyectos de inversión turística que, en conjunto, suman 42 mil millones de dólares. Se trata, dijo, de un ejercicio inédito para el país, que en promedio recibe dos mil 500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa turística. “Sí, México está de moda, pero más allá de eso, México está preparado para la inversión”, dijo la funcionaria durante el foro Financiamiento e inversión en el sector turístico en México.

Es la primera vez que el Tianguis Turístico inicia con un foro de inversión en el sector, destacó la funcionaria, quien agregó que esto es reflejo del crecimiento de interés y la confianza hacia el país como destino de capitales. “Este espacio nace con un propósito claro, generar un diálogo estratégico y de alto nivel entre autoridades federales y estatales, el sistema financiero, organismos multilaterales y el sector privado, para identificar y fortalecer los instrumentos, mecanismos y alianzas que impulsen el financiamiento y la inversión en nuestro sector”, apuntó.

Rodríguez Zamora destacó que con la inversión que cada año recibe el país se incorporan más de 20 mil nuevas habitaciones a los destinos nacionales cada año, lo que, dijo, equivale al desarrollo de un destino en escala de Nuevo Nayarit. Asimismo, subrayó que el turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, al representar 8.6 por ciento del PIB nacional, una contribución, dijo, superior a la de sectores como la agricultura, la minería o la construcción.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó este lunes 27 de abril el primer día de actividades del Tianguis Turístico México 2026, en el que se llevó a cabo el Foro “Financiamiento e inversión en el sector turístico en México: política pública y alianzas para impulsar su desarrollo”, así como la ceremonia de inauguración y el corte de listón. En el marco de este foro, la titular de la Secretaría de Turismo anunció el arranque de una inversión de 150 millones de dólares como parte de una cartera total de 42 mil 452 millones de dólares que contempla el Plan México.

“Hoy iniciamos una nueva etapa para el turismo en México, con inversiones que no solo fortalecen al sector, sino que generan bienestar, desarrollo regional y nuevas oportunidades para miles de familias. Esta cartera de inversión es reflejo de la confianza en nuestro país y del trabajo coordinado entre los sectores público y privado”, destacó. Respecto a las inversiones, señaló que diez entidades concentran el mayor número de proyectos: Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Sonora y Yucatán, con montos que oscilan entre los mil 300 y los 8 mil 300 millones de dólares.

El Gremio del Queso de Nuevo México, en colaboración con la Ruta del Queso de California, planea lanzar la Ruta del Queso de la Ruta 66, un recorrido autoguiado por ocho estados para destacar a los productores de queso artesanal, los sabores locales y las granjas familiares a lo largo de esta histórica carretera. La ruta busca ofrecer a los viajeros una alternativa de “comida real” a los aperitivos procesados, con paradas que incluyen la quesería DeSmet Raw Milk Dairy y la quesería Mouse Hole Cheese Shop en Nuevo México

El servicio ferroviario de pasajeros de la Costa del Golfo, recientemente restablecido entre Mobile, Alabama, y ​​Nueva Orleans, ha superado las expectativas al atraer a más de 100 000 pasajeros en menos de un año desde su inauguración. El Servicio Mardi Gras, que comenzó en agosto de 2025, cuenta con financiación federal y local y ha impulsado el turismo y la economía local. Además, el servicio ha recibido altos índices de satisfacción por parte de los clientes.

Dolce by Wyndham ha continuado su expansión estratégica con la apertura de tres nuevos hoteles en destinos de alta demanda en Estados Unidos: Miami Beach, Florida; Palm Springs, California; y Tarrytown, Nueva York, en el valle del Hudson. Cada hotel refleja el compromiso de la marca de ofrecer experiencias inspiradas en el entorno, con un diseño cuidado y servicios adaptados a las necesidades del viajero moderno.

Hawaiian Airlines espera que su ingreso a la alianza Oneworld genere beneficios económicos para Hawái. La aerolínea prevé que una mayor conectividad global y más opciones para canjear recompensas atraerán a más viajeros internacionales a las islas, impulsando así el turismo local y la economía hawaiana en general.

Carnival Cruise Line presentará el Carnival Tropicale en 2028 como su quinto barco de la clase Excel, con puerto base en Galveston, Texas. El buque, propulsado por GNL, ofrecerá nuevas opciones gastronómicas y de entretenimiento, incluyendo el debut de Sunsation Point, con Carnival WaterWorks Ultra, un parque acuático multinivel, como principal atractivo. Inspirado en el MS Tropicale original y basándose en el éxito de sus barcos gemelos, el Carnival Tropicale ampliará aún más la oferta de la flota moderna de Carnival.

La primera gran campaña turística del condado de Hanover, Virginia, “Visita Hanover, VA”, está diseñada para atraer a residentes y viajeros a lo largo del corredor de la Interestatal 95 entre Washington, D.C. y Richmond, Virginia. La campaña, liderada por la primera directora de turismo del condado, Rachel Smith, se centra en las actividades recreativas al aire libre, la historia y el agroturismo, y presenta una mascota de tomate y el lema “Listo para ser descubierto”.

Megan Pinckney Rutherford ha puesto en marcha el movimiento “Future Matriarch”, que anima a los padres a preservar el legado familiar mediante viajes de mujeres. A diferencia de los típicos viajes multigeneracionales, estos se centran en conectar a las mujeres de diferentes generaciones para documentar la historia familiar. “Quería dedicar tiempo a conversaciones más profundas, y me pareció que la mejor manera de hacerlo era llevarlas a todas a un lugar divertido”, dice Rutherford. “Queremos sentarnos en mecedoras y estar juntas como lo haríamos en casa, pero sin la interminable lista de cosas por hacer”.

El sector hotelero de Kansas City se prepara para la afluencia de visitantes durante la Copa Mundial de 2026 organizando una feria de empleo en el Hy-Vee Arena para conectar a quienes buscan trabajo con hoteles y restaurantes locales. El evento busca garantizar que la ciudad cuente con el personal y la capacitación necesarios para brindar una experiencia de primer nivel, con planes para convertir la feria en un evento anual y así mantener una fuerza laboral sólida.