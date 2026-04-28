elsoldemexico
image

Viajes y Negocios

Análisismartes, 28 de abril de 2026

Viajes y negocios / México suma 773 proyectos turísticos por 42 mil mdd, anuncia Sectur al iniciar la edición 50 del Tianguis Turístico

México suma 773 proyectos turísticos por 42 mil mdd: Sectur

En la 50 edición del Tianguis Turístico, Josefina Rodríguez anuncia una inversión histórica de 150 mdd en nuevas inversiones turísticas

La ruta del queso de la Ruta 66 debuta en 8 estados antes del centenario

.El número de pasajeros del tren en la costa del Golfo supera las expectativas

Dolce by Wyndham amplía su presencia en EU con tres hoteles

Se espera que la alianza Oneworld impulse el turismo en Hawái

Galveston, Texas, será el puerto base del nuevo Carnival Tropicale

El condado de Hanover, Virginia, lanza su primera campaña turística

Los viajes de las matriarcas tienen como objetivo preservar el legado familiar

Kansas City busca trabajadores para el sector de la hostelería ante la proximidad del Mundial

Los líderes del sector hotelero de Carolina del Sur destacan las necesidades legislativas y de la industria

turismo@elsoldemexico.com.mx

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

image
Vicente Gutiérrez Camposeco

Mexicanos perciben inseguridad a la baja

image
Anáhuac Global

Refutando al presidente Putin

CARTONES

LOÚLTIMO