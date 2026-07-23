Viajes y negocios / Mundial, aviación y turismo deportivo marcan el paso de la industria

Viajes y NegociosAnálisisjueves, 23 de julio de 2026Viajes y negocios / Mundial, aviación y turismo deportivo marcan el paso de la industriaFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Nueva York aún espera el regreso de los viajeros internacionalesHoteleros defienden el T-MEC como motor del turismo regionalLas Vegas apuesta al turismo deportivo con su renovado maratónUna locomotora centenaria se convierte en atractivo turísticoArkansas presume su mejor año para el turismoHawaiian eleva la experiencia premium en HonoluluLos viajeros mayores lideran el aumento del gasto vacacionalPensilvania endurece la prevención contra la trata en hotelesEstados Unidos prepara otra millonaria inversión en control aéreoAeropuertoT-MECMundialLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS21 de julio de 2026Viajes y negocios / Mundial: gobierno presume éxito; especialistas lo cuestionan20 de julio de 2026Viajes y negocios / Tulum, abierto a todos; quioscos turísticos sirvieron a visitantes al Mundial; los JO Los Ángeles 2028 ya son atractivo…17 de julio de 2026Viajes y negocios / Guías de turistas, indispensables en verano; las fiestas de la Vendimia llegan a Baja California; Airbnb rebasa a los tiempos compartidos en Los Cabos…16 de julio de 2026Viajes y negocios / Viene el verano turístico con todo a la CdMx; Emerging Travel Group amplía integración con Travelport…15 de julio de 2026Viajes y negocios / “Vinieron por el Mundial, volverán por México”: Sectur; 98.3% de playas mexicana, aptas para el turista; BCS espera casi 400 mil turistas en julio…14 de julio de 2026Viajes y negocios / Caen reservas nacionales para el verano; ruta Monterrey parís ya es permanente; la final de la Copa del Mundo ofrece paquetes de ultra lujo…13 de julio de 2026Viajes y negocios / “México Aquí”, expo hasta finales de mes; 43 millones de visitantes a México en 5 meses; Islas Marías hospedarán eventos…10 de julio de 2026Viajes y negocios / Mejora llegada de turistas internacionales al país; reto en conectividad aérea; Guadalajara, beneficiada con el Mundial…9 de julio de 2026Viajes y negocios / Se prevé buen verano turístico en México; Frida Kahlo ya preside al AIFA; Virgin Voyages llega a México...8 de julio de 2026Viajes y negocios / Cae tráfico aéreo a playas mexicanas; conservación e inversión marcan la agenda internacional de turismo…Más NoticiasMÉXICOUNAM alista multa de 4 mdp si confirma fallas en examen de admisión en líneaUNAM alista multa de 4 mdp si confirma fallas en examen de admisión en línea“No hay necesidad de hacer trampa cuando estudias”: Arelly logra puntaje perfecto en examen de la UNAMUNAM rechazará al 86% de los aspirantes tras examen de admisión; el 17 de julio dan resultadosUNAM revisará resultados de exámenes de admisión en línea para licenciatura, tras presuntas irregularidadesMÉXICOSipinna discute con TikTok, Google, Meta y Roblox límites para proteger a menoresLa prioridad es que las infancias y adolescencias no estén expuestas a contenido infinito ni a recibir notificaciones de manera constanteFINANZASEU prioriza reglas de origen automotriz del T-MEC El representante comercial, Jamieson Greer, busca que otros países no se beneficien en exceso con la nueva versión del tratadoFINANZASHuawei presenta en México dispositivos con IA y un reloj de lujo con 99 diamantesLa compañía lanzó su nueva serie de teléfonos de gama alta, Pura 90s, una tablet y un reloj con 99 diamantes incrustadosMÉXICOZacatecas, 30 años como escenario de disputas sin fin entre cárteles del narcotráficoEl reciente multihomicidio de 10 personas es consecuencia de una lucha feroz por tres municipios: la capital, Guadalupe y FresnilloFINANZAS¿Del tamaño de un pasaporte! Samsung presenta su nuevo teléfono plegable Si bien la empresa surcoreana es pionera en estos modelos, Apple también contempla lanzar un móvil del tamaño de una mini iPadMUNDOLa RD del Congo roza los 1.000 muertos por el brote de ébolaSegún el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, se han registrado hasta el momento 2.473 casos confirmadosCOLUMNASJuan Veledíaz Fuera de Agenda / Epílogo del ViejónRogelio VarelaCorporativo / TIP, por arrendamiento de eléctricosSamuel GarcíaEl observador / Trump quiere autos estadounidenses ¿qué hará México?Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y SociedadCuando la violencia se vuelve ordinariaCARTONESCARTONESLa otra "Normalidad" OsvaldoCARTONESCadena perpetua RubénLOÚLTIMOSEGURIDADFiscalía y Ejército aseguran el Ayuntamiento de Temoac tras homicidio del alcaldeCULTURAArchivo de Miguel León Portilla se quedará en México, preparan espacio en Coyoacán para su resguardoMÉXICOZacatecas, 30 años como escenario de disputas sin fin entre cárteles del narcotráficoCULTURASi no había futuro, ¿cómo llegamos a medio siglo de punk?Newsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis