Viajes y negocios / Mundial: gobierno presume éxito; especialistas lo cuestionan

Viajes y NegociosAnálisismartes, 21 de julio de 2026Viajes y negocios / Mundial: gobierno presume éxito; especialistas lo cuestionanFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:STARC: el turismo extranjero quedó muy por debajo de lo esperadoLa Gran Escapada 2026 supera los 44 mil millones de pesos en derrama económicaHoteles, restaurantes y aerolíneas tampoco despegaronViajes de negocios mantienen fuerte crecimientoEstados Unidos apuesta por el turismo culturalOhio rompe récord de visitantesFora Travel entra al club de los unicorniosLas Vegas recurre al todo incluidoJetBlue apuesta por pagos diferidosMundialTurismoNegociosLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. 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