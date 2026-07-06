Viajes y negocios / Mundial impulsa al turismo; crecen los viajes y la promoción de destinos; Pátzcuaro, a la cabeza de turismo comunitario

Viajes y NegociosAnálisislunes, 6 de julio de 2026Viajes y negocios / Mundial impulsa al turismo; crecen los viajes y la promoción de destinos; Pátzcuaro, a la cabeza de turismo comunitarioSe fortalece el turismo comunitario en PátzcuaroLa mejor promoción de México es su gente: SecturTaxco incrementa hasta 30% el turismo extranjero por el MundialViajes en EU se mantienen estables durante el feriado del 4 de julioTSA prevé movilizar a casi 19 millones de pasajerosWashington espera un auge turístico por el America250Chicago alcanza cifras récord en gasto turísticoKansas City Current invertirá 1.4 mil millones de dólaresHolland America moderniza su Denali Lodge en AlaskaAtlantic City apuesta por un verano de alta ocupaciónCalifornia ofrece acceso gratuito a parques históricosViajeros afroamericanos priorizan los viajes en solitarioAlaska Airlines refuerza la capacitación en seguridadMarriott redefine el concepto de lujo en la hoteleríaSECTURTurismoViajesLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis