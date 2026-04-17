Viajes y negocios / Mundial impulsa reservas, transporte se moderniza y surgen nuevas tendencias 

Crecen reservas hoteleras hasta 173% en sedes mundialistas

Amtrak inicia la mayor modernización de su flota

Oklahoma City tendrá equipo de la United Football League

La United Football League incorporará un equipo en Oklahoma City en 2028 como parte de su plan de expansión a 16 franquicias para 2035. El equipo jugará en el Estadio Multiusos MAPS 4, actualmente en construcción en el centro de la ciudad, con inauguración prevista para 2028 y capacidad superior a 10 mil espectadores.

Abre centro de visitantes de la Ruta 66 en Albuquerque

El Centro de Visitantes de la Ruta 66 en Albuquerque, Nuevo México, abrió con la exposición “Raíces del Centenario”, con motivo de los 100 años de la carretera. La muestra presenta un recorrido fotográfico sobre paisajes, culturas y tradiciones vinculadas a esta ruta, además de la participación histórica de la ciudad.

MSC Poesia se renueva previo a temporada en Alaska

MSC Cruceros concluyó la renovación del MSC Poesia en el astillero Palumbo Malta antes de su temporada inaugural en Alaska. Las mejoras incluyen la incorporación de MSC Yacht Club, áreas de bienestar y nuevos restaurantes.

Impulsan corredor turístico en territorio Blackfoot

La Confederación Blackfoot presentó Destination Blackfoot, un corredor turístico que integra experiencias lideradas por comunidades indígenas en territorios de Estados Unidos y Canadá. El proyecto incluye ocho rutas autoguiadas y más de 100 operadores turísticos, con enfoque en cultura, historia y tradiciones.

American Airlines suma alianza con TLC Jet

American Airlines estableció una alianza con TLC Jet para permitir a sus clientes acumular millas AAdvantage en vuelos privados. La estrategia busca atraer a usuarios que combinan aviación comercial y servicios de jet privado.

Detroit entra a la Guía Michelin de los Grandes Lagos

Detroit fue incluida en la nueva edición de la Guía Michelin de los Grandes Lagos, lo que permitirá a sus restaurantes aspirar a estrellas Michelin. La guía también considera a Cleveland, Indianápolis, Milwaukee, Minneapolis y Pittsburgh.

Crece tendencia de viajes de bienestar para la menopausia

Los viajes de bienestar enfocados en la menopausia registran mayor demanda, con programas que integran información, comunidad y actividades especializadas. Estos servicios incluyen educación científica, terapias y talleres grupales.

ASTA prepara jornada legislativa en Washington

La Sociedad Estadounidense de Asesores de Viajes realizará su jornada legislativa del 20 al 21 de abril en Washington, D.C. El evento contempla reuniones con legisladores para abordar temas como reembolsos aéreos, modernización regulatoria y condiciones laborales en el sector.

Prevén alza en tarifas aéreas en Estados Unidos

El director ejecutivo de Southwest Airlines, Bob Jordan, prevé un aumento en tarifas aéreas por el incremento en el costo del combustible y presiones económicas. Indicó que la demanda se mantiene y que la aerolínea ajusta su oferta con nuevas opciones de servicio.

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