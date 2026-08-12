Viajes y negocios / Playas de Riviera Maya, limpias: Cofepris; mantienen prohibición a autos de aplicación en Acapulco; Juegos Olímpicos LA2028 ya se acercan a turistas…

FINANZAS

Shein apunta a debutar en la bolsa de Hong Kong este miércoles

La firma de moda rápida busca una valoración de entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, muy por debajo de los 98 mil 200 millones que alcanzó en 2022, mientras enfrenta una investigación de la FTC en Estados Unidos y una desaceleración de sus resultados