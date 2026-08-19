Viajes y negocios / Reservas hoteleras en playas de México repuntan hasta 54% tras el Mundial 2026; Tampico y su calendario turístico…

Viajes y NegociosAnálisismiércoles, 19 de agosto de 2026Viajes y negocios / Reservas hoteleras en playas de México repuntan hasta 54% tras el Mundial 2026; Tampico y su calendario turístico…Tampico fortalece su oferta turística con agenda de eventos 2026-2027Fraport será socio aeroportuario oficial de Routes World 2026Hoteles y restaurantes de Acapulco enfrentan falta de trabajadores en vacacionesRefuerzan promoción nacional de Mazatlán ante fuerte competencia entre destinos turísticosEl Departamento de Transporte otorgará a Amtrak 3 mil millones de dólares para mejoras en trenes e infraestructura.El crecimiento hotelero en EU está impulsado por la construcción de centros de datos con IA.El turismo es clave para la recuperación tras los incendios forestales en Pacific Palisades, California.Un centro de conferencias y un hotel de 500 millones de dólares llegarán a Greenville, Carolina del Sur.Los residentes de Lake Charles, Luisiana, apoyan firmemente el crecimiento del turismo.Los Raiders de Las Vegas se asocian con Waymo para ofrecer transporte en el estadio.American Airlines actualiza los beneficios de su programa de fidelización.Estudio de IHG: Las vacaciones para mejorar habilidades son populares entre los viajeros más jóvenes.Expedia intensificará la contratación de personal especializado en IA con su centro de operaciones en Silicon Valley.Los precios de los viajes bajan en julio a pesar del aumento de los costes energéticos.HoteleríaMundialPlayasLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis