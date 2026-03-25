









Ciudad de Mexico , 25 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estima que la temporada de Semana Santa 2026 se perfila como uno de los periodos de mayor dinamismo para la economía turística del país, con un impacto relevante en el consumo interno, la generación de valor y la actividad productiva nacional. De acuerdo con estimaciones del Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) Anáhuac Cancún, entre el 27 de marzo y el 5 de abril se prevé la realización de 8.4 millones de viajes turísticos, así como 3.5 millones de llegadas de turistas nacionales a hoteles, lo que consolidará a esta temporada como uno de los picos más importantes de movilidad interna.

El periodo generará un consumo turístico total de 134.8 mil millones de pesos, con una contribución al Producto Interno Bruto (PIB) turístico de 80.5 mil millones de pesos, lo que representará aproximadamente un impacto de 0.2% en el PIB nacional. Asimismo, se anticipa una ocupación hotelera promedio entre 65% y 70%, con niveles superiores en destinos de alta demanda. El análisis identifica una demanda interna robusta, impulsada por factores como la tradición de viajar en esta temporada, la proactividad de la industria turística y la fortaleza del tipo de cambio. Sin embargo, persisten presiones derivadas de costos elevados en combustibles, tarifas aéreas y servicios turísticos, lo que influye en la toma de decisiones del consumidor.

Previo al próximo periodo vacacional de Semana Santa 2026, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un exhorto dirigido a autoridades federales y municipales para reforzar la vigilancia y garantizar el libre acceso a las playas en la entidad. La propuesta, presentada por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, plantea que instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como los cinco ayuntamientos del estado, intensifiquen acciones de inspección en la zona federal marítimo-terrestre. De acuerdo con lo expuesto en tribuna, las vacaciones de Semana Santa —que en 2026 se desarrollaran del 29 de marzo al 5 de abril— representan uno de los periodos de mayor movilidad hacia las playas sudcalifornianas, tanto por residentes locales como visitantes nacionales.

A menos de dos semanas que den inicio la temporada de vacaciones de Semana Santa, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, aseguró que Acapulco volverá a garantizar playas limpias a los miles de visitantes que llegarán para disfrutar de los días de asueto. La presidenta, indicó que es una garantía en estos momentos decir que las playas de Acapulco, están limpias y aptas para que los turistas vengan en la temporada de Semana Santa a disfrutar de la bahía.“Están por salir, los resultados de Cofepris, yo no tengo la menor duda que nuestras playas están aptas para bañarse, el monitoreo del pasado mes de febrero, así salieron lo que indica que solo estamos esperando la publicación, pero saldrán limpias porque se ha estado trabajando con la limpieza de canales que es un trabajo permanente, pero garantizo que saldrán limpias”, precisó.

La aerolínea United Airlines informó que ya están disponibles los boletos para los primeros vuelos de su aeronave Boeing 787-9 Dreamliner equipada con el nuevo diseño interior denominado Elevated. El primer vuelo internacional programado para esta aeronave será el 22 de abril en la ruta entre San Francisco y Singapur, bajo el número UA1. Posteriormente, el 30 de abril, comenzará operaciones en la ruta entre San Francisco y Londres. Antes de estos servicios, el avión será utilizado en rutas domésticas dentro de Estados Unidos.

De acuerdo con la aerolínea, el rediseño del avión incluye una configuración con 99 asientos en categorías premium, así como la incorporación de nuevas suites Polaris Studio, con acceso directo al pasillo y capacidad de convertirse en cama. Estas unidades también integran puertas de privacidad, espacio adicional y servicios a bordo específicos. El avión cuenta además con pantallas individuales de hasta 27 pulgadas con resolución 4K, conectividad Bluetooth y sistemas de carga inalámbrica en los asientos. Los boletos para estos vuelos están disponibles a través del sitio oficial de la aerolínea y su aplicación móvil.

La empresa Four Seasons anunció el inicio de operaciones de su división náutica con el zarpe de su embarcación Four Seasons I, que realizó su viaje inaugural el 20 de marzo de 2026 en el Mediterráneo. El lanzamiento coincide con el 65 aniversario de la compañía, fundada en 1961, y marca su entrada al segmento de viajes marítimos mediante una propuesta que integra servicios de hospitalidad en alta mar.

El yate tiene una eslora de 207 metros y cuenta con 95 suites. La embarcación fue diseñada por Tillberg Design of Sweden, con espacios sociales a cargo de Martin Brudnizki Design Studio y construcción del astillero Fincantieri. Entre sus características se incluyen suites con terrazas, áreas abiertas y ventanales de piso a techo. Destacan alojamientos como la Funnel Suite y la Loft Suite, ubicadas en proa y popa, respectivamente.

El parque acuático Aquatica Orlando informó sobre una serie de cambios en su operación y oferta de actividades para la temporada 2026, con el objetivo de modificar la experiencia de los visitantes durante su estancia. De acuerdo con la información difundida por la administración del parque, las acciones incluyen ajustes en los procesos de acceso, renovación de espacios para usuarios, modificaciones en la oferta de alimentos y la realización de eventos a lo largo del año. Estas medidas forman parte de una inversión destinada a intervenciones en distintas áreas del complejo.

Bradley Gilmour, presidente del parque, señaló que las modificaciones responden a la retroalimentación de los visitantes y forman parte de un proceso de actualización continua en la operación del recinto. Aquatica Orlando forma parte de la oferta de parques acuáticos en Estados Unidos y mantiene actividad durante todo el año, con visitantes nacionales e internacionales.

La ciudad de Chicago y la organización Choose Chicago anunciaron el inicio de actividades con motivo de la conmemoración America 250, que marca el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. El programa contempla una agenda de eventos durante 2026, dirigida a visitantes nacionales e internacionales, con actividades culturales, celebraciones en barrios, exposiciones, arte público y recorridos turísticos en distintos puntos de la ciudad. Como parte de la estrategia turística, se habilitó una plataforma digital con itinerarios, guías de museos, barrios y sitios de interés, así como información sobre eventos especiales vinculados a la historia de la ciudad y su relación con el desarrollo de Estados Unidos. Entre los espacios considerados en las actividades se encuentra Millennium Park, además de parques, bibliotecas y recintos culturales administrados por instancias locales. Las autoridades informaron que las actividades incluirán presentaciones musicales, exposiciones y programas comunitarios.

Según Airlines Reporting Corp., las ventas de billetes de avión en Estados Unidos alcanzaron los 9,600 millones de dólares en febrero, un 11% más que el año anterior. Los viajes de pasajeros aumentaron un 8%, hasta los 25.9 millones, con un incremento del 9% en los viajes nacionales y del 7% en los internacionales. Las agencias de viajes especializadas en ocio y las online registraron un crecimiento del 6% y del 3%, respectivamente, mientras que las agencias corporativas mantuvieron sus ventas estables.

Filadelfia está viviendo una racha sin precedentes de grandes eventos este año, coincidiendo con el 250 aniversario de Estados Unidos. Durante cuatro meses, la ciudad será sede del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA, la Copa Mundial de la FIFA, el Campeonato de la PGA y el Juego de Estrellas de la MLB. Esta excepcional programación de eventos deportivos nacionales e internacionales resalta la larga tradición de Filadelfia como ciudad anfitriona y se espera que atraiga a cientos de miles de visitantes, impulsando significativamente la economía local y proyectando la ciudad a nivel mundial.

Brightline Florida alcanzó un número récord de pasajeros a mediados de marzo de 2026, con más de 40 000 personas viajando entre Orlando y el sur de Florida entre el 13 y el 15 de marzo. Este hito se debió a una combinación de factores, como los viajes de las vacaciones de primavera, los grandes eventos y, en particular, las interrupciones en los aeropuertos causadas por el cierre parcial del gobierno. El director ejecutivo, Patrick Goddard, destacó que tanto los residentes como los visitantes de Florida eligen cada vez más Brightline como alternativa a los viajes aéreos debido a la congestión en los aeropuertos y los largos tiempos de espera.

El luau Paradise Cove en Kapolei, Hawái, cerró sus puertas tras 47 años de actividad, dando paso a un complejo de lujo de 135 millones de dólares que incluye tiendas, restaurantes y entretenimiento. Si bien en su día fue un importante atractivo para familias y visitantes que buscaban experiencias luau tradicionales, la región ahora se dirige más a viajeros que buscan lujo, con un menor número de visitantes en general y una creciente preferencia por servicios de alta gama.

Desde su debut en 2021, Extended Stay America Premier Suites ha experimentado un notable crecimiento de marca, convirtiéndose en la marca de estadías prolongadas de gama media de mayor crecimiento en el país. Su enfoque estratégico en un modelo que facilita la conversión de hoteles existentes y la construcción de nuevos establecimientos le ha permitido inaugurar cerca de 60 hoteles en todo el territorio nacional. Este crecimiento se aceleró en 2025 con la apertura de nuevas propiedades en Arizona, Tennessee, Colorado, Texas y Florida.

El Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón, ha incorporado llamas y alpacas de Mountain Peaks Therapy Llamas and Alpacas a su programa de terapia asistida con animales. Estos animales visitan el aeropuerto mensualmente, brindando consuelo a los viajeros, especialmente a aquellos que experimentan estrés o viajan por motivos difíciles. La iniciativa ha tenido una excelente acogida, y los pasajeros disfrutan interactuando con estos dóciles animales, que a menudo visten disfraces temáticos.

Una encuesta realizada por National Geographic-Lindblad Expeditions a 2000 estadounidenses revela un creciente interés por los viajes de aventura entre las mujeres: el 66 % manifestó interés y el 73 % desea explorar nuevas formas de viajar. Motivadas por la curiosidad, el aprendizaje y la conexión con la naturaleza, las mujeres buscan una participación activa y experiencias significativas, en lugar de una mera observación pasiva. «Quieren participar, aprender, conectar; comprender verdaderamente los lugares que visitan», afirma Natalya Leahy, directora ejecutiva de National Geographic-Lindblad Expeditions.