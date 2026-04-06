Viajes y negocios / Semana Santa florece en el Bajío y Veracruz; los Ángeles Verdes no descansan; crecen los torneos de pesca deportiva femenil en BCS…











Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

En el marco de la temporada vacacional de Semana Santa 2026, la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes fortalece la atención a las y los viajeros en carretera mediante el uso de tecnología de vanguardia, destacando su aplicación móvil “Ángeles Verdes”, que permite solicitar auxilio de forma rápida y precisa a través de geolocalización en tiempo real. Esta herramienta, disponible para dispositivos iOS y Android, utiliza geolocalización en tiempo real para facilitar la identificación exacta del usuario y el envío de la unidad más cercana, reduciendo tiempos de espera y optimizando la atención en cualquier punto del trayecto. Para acompañar este incremento en la movilidad turística —una de las más altas del año—, Ángeles Verdes desplegó una fuerza operativa de 550 elementos en las principales carreteras del país, además de 150 personas dedicadas a la operación de la línea de atención 078. Este operativo, activo desde el 25 de marzo y vigente durante todo el periodo vacacional (del 27 de marzo al 12 de abril), permite cubrir 230 rutas a nivel nacional, con énfasis en los principales corredores turísticos, garantizando presencia y atención oportuna en las 32 entidades federativas.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas registran una alta actividad turística, impulsada por su diversidad cultural, religiosa y natural. La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que estos destinos, considerados parte de uno de los principales corredores turísticos del país, mantienen una tendencia positiva en ocupación hotelera en los días de mayor afluencia.

En Guanajuato, la entidad consolida una oferta de turismo religioso y cultural con la participación de más de ocho municipios, fortaleciendo la descentralización del turismo. Para esta temporada se proyecta la llegada de más de 746 mil visitantes, con impacto directo en las economías locales y la cadena de valor turística.

Tradiciones con alto valor histórico, algunas con más de 400 años de antigüedad, como el Cristo Negro de Salamanca, así como celebraciones emblemáticas como el Viernes de Dolores, posicionan al estado como referente nacional en turismo cultural comunitario. Destacan también experiencias como la Traída del Señor de la Columna, la Judea en Purísima del Rincón y la participación de cofradías, danzantes y peregrinos, que fortalecen el turismo de raíces y la transmisión intergeneracional de tradiciones. En destinos como San Miguel de Allende, Celaya y León, se realizan celebraciones como el Santo Entierro, la Procesión del Silencio y la Quema de Judas, respectivamente.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, al arranque del fin de semana del periodo vacacional de Semana Santa 2026, el estado de Veracruz registra una ocupación hotelera de 80.58 por ciento, lo que representa un incremento de 3.59 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025. De acuerdo con reportes de asociaciones de hoteles de las distintas regiones turísticas del estado, destinos como Tecolutla–Nautla alcanzan niveles de ocupación de 86.94 por ciento; Orizaba supera el 90 por ciento; y regiones como Los Tuxtlas y la zona Totonaca mantienen niveles superiores al 84 por ciento, lo que confirma la alta demanda en segmentos de naturaleza, cultura y costa.

La pesca deportiva en Baja California Sur ha sido durante décadas un espacio en el que las mujeres no participaban del todo. El calendario oficial de torneos 2026, elaborado por el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR) del Gobierno del Estado, contempla 126 competencias a lo largo del año distribuidas en los cinco municipios del estado: Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. e ese total, dos torneos están dirigidos exclusivamente a mujeres: la quinta edición del Pink Promise, programada para el 2 y 3 de mayo en Loreto, y el Torneo Mujeres al Agua, fijado para el 9 de mayo. Ambos eventos, aunque representan una fracción pequeña del calendario, marcan la presencia femenina en un deporte donde los equipos mixtos o masculinos han concentrado históricamente la oferta competitiva. Pink Promise Torneo de Pesca Femenil en Loreto es una competencia cuyo eje central es la recaudación de fondos para mujeres que viven con cáncer de mama en esa ciudad. El torneo opera bajo un formato de cuatro integrantes por embarcación, todas mujeres, y convoca a equipos de distintos puntos del estado.

Las Vegas volverá a ser sede del Super Bowl en 2029, tan solo cinco años después de haberlo albergado por primera vez. La decisión de los dueños de la NFL se produce tras el éxito del Super Bowl LVIII, que generó un impacto económico de más de mil millones de dólares y atrajo a más de 330 000 visitantes. El evento de 2029 se celebrará en el Allegiant Stadium, que también ha sido seleccionado para el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario de 2027 y la Final Four masculina de la NCAA de 2028.

Según una encuesta de American Express, ciudades medianas como Boise (Idaho), Richmond (Virginia) y Charleston (Carolina del Sur) se están convirtiendo en destinos populares para viajes de negocios. Los líderes del sector señalan que estas ciudades ofrecen los espacios, la asequibilidad y la accesibilidad que valoran los viajeros de negocios modernos, lo que se traduce en un cambio notable respecto a la dependencia de las grandes ciudades para reuniones y eventos. La encuesta reveló que el 93 % de las empresas valoran las reuniones presenciales y el 87 % de los viajeros creen que las relaciones con los clientes se benefician más de las interacciones cara a cara.

El sector hotelero estadounidense está experimentando una marcada división, reflejo de la tendencia general de la economía en forma de K. Los viajeros de mayores ingresos impulsan la demanda de hoteles de lujo, lo que se traduce en un aumento del 25,1 % en los ingresos por habitación disponible en comparación con 2019, mientras que los hoteles económicos solo han experimentado un incremento del 3,7 %. La ciudad de Nueva York ejemplifica esta tendencia: los hoteles de lujo registran un aumento del 40,2 % en sus ingresos, mientras que los hoteles económicos sufren un descenso del 5,1 %.

El calendario de venta de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comienza hoy con una preventa para residentes de Los Ángeles y Oklahoma City, seguida de la venta general al público el 9 de abril. Los aficionados que participaron en el sorteo de entradas LA28 recibirán notificaciones por correo electrónico con franjas horarias de 48 horas para comprar entradas en la primera tanda; quienes no resulten seleccionados pasarán automáticamente a la segunda tanda. La reventa de entradas verificadas no estará disponible hasta 2027, lo que significa que la compra de entradas originales será exclusiva de los canales oficiales hasta entonces.

Alaska Airlines ha renovado por completo sus servicios de clase ejecutiva en vuelos internacionales tras la fusión con Hawaiian Airlines. Esta actualización, disponible inicialmente en los Boeing 787-9 Dreamliner, incluye ropa de cama diseñada por Filson, neceseres de Salt & Stone y un servicio de comidas mejorado, inspirado en destinos de la costa oeste y otros destinos internacionales. La nueva experiencia se estrena en los vuelos de Seattle a Seúl, Roma y Londres, con planes de expansión a otras rutas, mientras que Hawaiian continúa operando bajo su propia marca.

Hawái vuelve a recibir a los viajeros tras la histórica tormenta que dejó más de 76 centímetros de lluvia en algunas zonas del estado el mes pasado. El gobernador Josh Green afirma que las labores de recuperación han permitido la reapertura de tiendas, restaurantes, aeropuertos y la mayoría de los alojamientos. Hoteles locales como The Ritz-Carlton Oahu, Turtle Bay y The Ritz-Carlton Maui, Kapalua, están en pleno funcionamiento, y se anima a los viajeros a visitarlos para apoyar la economía local.

El tren Amtrak Pacific Surfliner se ha asociado con la Oficina de Turismo y Convenciones de Los Ángeles para ofrecer un descuento del 20 % en las tarifas para viajar a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles, del 1 de mayo al 15 de julio. El Surfliner, que recientemente añadió un viaje de ida y vuelta diario entre San Diego y Los Ángeles, presta servicio en 29 estaciones a lo largo de una ruta de 565 kilómetros (351 millas) desde San Diego hasta San Luis Obispo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha reducido el número máximo de vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional de San Francisco de 54 a 36 tras una revisión de los procedimientos de aproximación en paralelo, que la FAA consideró inseguros. Se prevé que este cambio, que coincide con la reparación de una pista, aumente los retrasos, con aproximadamente un 25 % de los vuelos que llegan con una demora de al menos 30 minutos, según el portavoz del aeropuerto, Doug Yakel.

Kireem Swinton ha sido nombrado presidente y director ejecutivo permanente de Visit Baltimore, tras haber ejercido como líder interino desde julio. Swinton, quien forma parte del equipo directivo de Visit Baltimore desde 2017, ha conseguido importantes eventos como la Reunión Anual de la ASAE de 2033 y la extensión del torneo de la Central Intercollegiate Athletic Association. «Baltimore es una ciudad resiliente, innovadora y con una rica cultura, y me enorgullece contar su historia», declaró Swinton en un comunicado. «Espero seguir colaborando con los socios de la ciudad y los miembros de la comunidad para potenciar nuestras historias positivas, atraer visitantes nuevos y recurrentes, convenciones de toda la ciudad y garantizar que el turismo beneficie a todos los rincones de nuestra gran ciudad».

La Junta de Muelles de Galveston ha aprobado un plan maestro estratégico de 2400 millones de dólares a 20 años para transformar el Puerto de Galveston, el cuarto puerto base de cruceros más activo de Estados Unidos. El plan incluye hasta tres nuevas terminales de cruceros, hoteles, un cinturón verde peatonal y una mayor capacidad de carga, con el objetivo de casi duplicar el número de pasajeros de cruceros en 15 años.

Backroads informa de un aumento significativo en la demanda de viajes a los parques nacionales de EE. UU. en medio de la incertidumbre global. Las ventas han aumentado entre un 10 % y un 20 % en parques como Arches, Yellowstone y Yosemite, mientras que en Death Valley y Great Smoky Mountains los incrementos han llegado hasta el 60 %. Como resultado, Backroads ha añadido un 12 % más de salidas a parques nacionales para 2026 y ha introducido nuevos itinerarios, que incluyen glamping en los parques nacionales de Acadia y Yellowstone, y un tour multiaventura en el Parque Nacional Arches.

Según declaró Dave Stephenson, director comercial de Airbnb, la compañía está considerando añadir vuelos a su plataforma como parte de una estrategia más amplia para ofrecer una experiencia de viaje más completa. Aunque no hay planes inmediatos que anunciar, Stephenson destacó los esfuerzos de la empresa por integrar más actividades y servicios en la aplicación de Airbnb, como traslados programados, entrega de comestibles y entrenamiento personal.

The Standard regresa al panorama hotelero estadounidense con la inauguración de The Standard, Austin en 2027, su primer hotel nuevo en Estados Unidos en más de una década. El proyecto consiste en la remodelación del South Congress Hotel y contará con una piscina en la azotea, además de varios restaurantes y bares. El hotel es fruto de la colaboración entre Hyatt Hotels, Timberline Real Estate Partners y diversos creativos de Austin.

United Airlines ha incorporado una función en su aplicación móvil que proporciona estimaciones del tiempo de espera en los controles de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Esta función, que utiliza datos de la mayoría de los aeropuertos, excepto el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, se actualiza a lo largo del día para ayudar a los viajeros a planificar sus viajes.

Según nuevos datos de Hertz, los estadounidenses están cambiando sus hábitos de viaje para las vacaciones de primavera este año. En lugar de concentrar sus vacaciones en una sola semana, ahora distribuyen sus viajes entre marzo y abril. Este enfoque flexible permite itinerarios más variados y abre oportunidades de viaje para más grupos y familias. Además, cerca de un tercio de los clientes de Hertz alquilan vehículos específicamente para viajes por carretera, lo que indica un interés continuo en las vacaciones en coche.