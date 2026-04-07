









Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

Por primera vez en la historia del destino turístico de Los Cabos durante el periodo vacacional por “Spring Break” llegaron un total de 58 mil visitantes . De acuerdo a uno de los organizadores de esta temporada vacacional, el cierre de actividades en Puerto Vallarta y un excedente del 15%, por la visita de padres provocaron el incremento en las llegadas. Previo a la llegada de los “spring breakers” al destino mexicano, el presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales, Robbin Hérnandez, quien además coordina el Spring Break; informó que se esperaban 52 mil visitantes para este 2026, sin embargo; derivado de los contextos de seguridad en el país la situaciones cambiaron y terminaron favoreciendo al destino.

Morelos mantiene su título como el destino predilecto para el turismo de romance en México . Con una infraestructura que alberga más de cinco mil bodas al año, este segmento es uno de los pilares económicos más robustos para la entidad, generando una derrama económica superior a los mil 300 millones de pesos anuales. Ante este panorama, la Secretaría de Turismo de Morelos realizó un foro con los integrantes de la cadena de valor, desde planeadores de bodas hasta dueños de recintos, para alinear esfuerzos bajo el nuevo Plan Maestro de Desarrollo Turístico. El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, informó que la entidad recibe anualmente a más de un millón de personas atraídas exclusivamente por eventos de romance. Esta afluencia no solo beneficia a los salones de eventos, sino que activa a toda una cadena profesional que incluye hoteles, banquetes, floristas, fotógrafos y transporte.

El Cabildo de Los Cabos aprobó este lunes 6 de abril por unanimidad de votos, el Plan Maestro del Desarrollo Turístico Integral (DTI) “Punta Nayu” que consiste en un desarrollo de más de 500 viviendas y hoteles en Cabo San Lucas. En el proyecto, se establece de manera formal el acceso libre a la playa San Cristóbal y se impone al desarrollador la obligación de construir infraestructura pública en beneficio de la población. De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, el proyecto deberá incluir la pavimentación de una avenida de 18 metros de ancho que conecte desde el inicio del desarrollo hasta la zona federal marítimo terrestre. Asimismo, contempla la construcción de un balneario público equipado con estacionamiento, andadores peatonales, sanitarios, regaderas, palapas y áreas recreativas.

La primera semana de vacaciones en Acapulco fue buena, aunque estuvo lejos de ser excelente debido a que los visitantes llegaron con presupuestos reducidos , señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez. Con Saldívar Rodríguez coincidió Francisco Aguilar Ordóñez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, quien refirió que hubo turismo, pero no mucho consumo en los restaurantes. Señalaron que durante el jueves, viernes y sábado de la Semana Santa el puerto lució con bastante afluencia, incluso, con una ocupación hotelera del 90 por ciento, aunque no generaron la derrama económica esperada, por lo que buscarán que la semana de pascua sea mucho mejor.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Mazatlán informó que, de manera general, durante Semana Santa registró movimiento en el sector gastronómico de Mazatlán, aunque con resultados variables entre establecimientos de las diferentes zonas. La presidenta de Canirac Mazatlán, Rosa Cecilia Osuna Guerrero, estimó que durante la Semana Mayor se generó una derrama económica cercana a los 190 millones de pesos. Mencionó que de acuerdo con información recabada entre afiliados en distintas zonas de la ciudad, algunos restaurantes reportaron incrementos en sus ventas de entre el 10 y el 30 por ciento, e incluso superiores en ciertos casos, mientras que otros mantuvieron niveles similares a los del año anterior.

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), en alianza con Air Canada, anuncia la apertura de un nuevo vuelo temporal de Vancouver a Mazatlán para la próxima temporada de invierno. La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que este logro es resultado del trabajo coordinado que se realiza entre el Gobierno de Sinaloa y el Grupo OMA para aumentar la afluencia de pasajeros internacionales en la entidad.

Delta Air Lines y The New York Times han firmado un acuerdo de distribución plurianual para ofrecer contenido del NYT a los miembros de Delta SkyMiles a través de las pantallas individuales de los asientos y los dispositivos personales conectados a la red Wi-Fi Sync de Delta, gestionada por T-Mobile. Este acuerdo, que se basa en una colaboración de 2023, busca aumentar la visibilidad del NYT entre los clientes premium y representa el primer acuerdo global de contenido y la primera alianza importante de Delta en el ámbito de las noticias.

Los líderes del sector presentan la Copa Mundial de la FIFA 2026 como un escaparate único para el mercado turístico estadounidense, ofreciendo una plataforma para atraer e inspirar a futuros viajeros internacionales. Hoteleros y funcionarios de turismo destacan la oportunidad de transformar la percepción de Estados Unidos y demostrar su atractivo como destino. El evento se considera un trampolín para la futura demanda turística, especialmente porque precede a otros eventos deportivos de gran relevancia que se celebrarán en Estados Unidos, como los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031.

Las agencias de turismo de los condados de Grayson, Smyth, Washington y Wythe, en Virginia, han lanzado una campaña de marketing conjunta para impulsar el turismo de pesca. La campaña “Fish Blue Ridge” destaca la diversidad de oportunidades de pesca que ofrece la región, desde arroyos de montaña hasta grandes lagos. “Aquí tenemos pesca de primera clase”, afirma Amanda Livingston, directora de turismo del condado de Smyth. “Somos un lugar muy accesible y hermoso, y simplemente necesitábamos que el mundo lo supiera”.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Little Rock, Arkansas, ha lanzado la campaña “Love You Some Little Rock” para promocionar la ciudad entre residentes y visitantes. La campaña destaca atracciones como la Biblioteca Presidencial Clinton, el Zoológico de Little Rock y las actividades al aire libre que ofrece la ciudad. Se dirigirá a mercados clave como Dallas y Memphis, así como a destinos cercanos como San Luis, Atlanta y Chicago.

Los titulares de tarjetas de Southwest Airlines ahora pueden ganar puntos Rapid Rewards en sus viajes con Lyft gracias a una alianza mejorada entre Chase y Lyft. Esta colaboración significa que los titulares de tarjetas de Southwest ahora pueden acumular más recompensas simplemente usando sus tarjetas de crédito elegibles para transacciones con Lyft, lo que ofrece un nuevo incentivo para quienes usan frecuentemente ambas marcas.