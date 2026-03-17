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Viajes y Negocios

Análisismartes, 17 de marzo de 2026

Viajes y Negocios / Suben costo de viajes internacionales por la guerra en MO; buscan que Mazatlán sea Home Port de cruceros; Los Cabos batallas con inspectores taxistas que afectan al turismo

Las tensiones en Irán elevan los costos de viaje para los estadounidenses

Empresarios porteños impulsan proyecto para que Mazatlán sea Home Port de cruceros

Denuncian nueva modalidad de “pirataje” en transporte turístico de Los Cabos

Bloqueo de inspectores en Los Cabos provoca retrasos y quejas de turistas

“Los mismos turistas se espantaron, hubo quejas; claro que se espantan al ver esa situación. Es degradante para el turismo, para lo que hay, hubo retrasos de vuelos, porque nos tuvieron más de una hora ahí por gente que no está capacitada para estar en esos puestos”.

Flujo aéreo en Mazatlán cae en el primer bimestre de 2026

La ruta de Amtrak en la costa del Golfo supera los objetivos de pasajeros

Zoox se asocia con Uber para ofrecer servicio de robotaxis en Las Vegas

American Airlines presenta sus planes para un nuevo y amplio Admirals Club en Austin

La seguridad y el costo son las principales preocupaciones de los estadounidenses que consideran viajar solos

Los agentes de la TSA se enfrentan a dificultades financieras durante el cierre del gobierno

La FAA tiene dificultades para abordar los persistentes problemas de personal de control de tráfico aéreo

Director ejecutivo de Hilton: El turismo estadounidense necesita una estrategia de marketing a largo plazo

turismo@elsoldemexico.com.mx

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