









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Los disturbios en Irán han provocado el mayor aumento en los costos de viaje para los estadounidenses en más de un año, con un incremento del 7,1 % en los precios de los billetes de avión con respecto al año anterior, según NerdWallet. Las tensiones han causado un alza en los precios del petróleo, afectando no solo a los billetes de avión, sino también a los precios de la gasolina y a los gastos en restaurantes, que han aumentado un 3,9 % interanual. Los precios del alquiler de coches han subido un 2,7 %, mientras que los de los hoteles han bajado un 2,2 %. Sally French, de NerdWallet, aconseja a los viajeros que sean flexibles con las fechas de viaje y que tengan en cuenta sus opciones de restauración para controlar los gastos.

La posibilidad de que Mazatlán se convierta en un puerto de origen y término de rutas de cruceros turísticos, conocido como “home port”, fue uno de los planteamientos presentados por empresarios del sector turístico a autoridades federales durante una reunión de trabajo realizada recientemente en el puerto. La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, explicó que la propuesta fue expuesta al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, quien adelantó que la próxima semana personal de esa dependencia visitará Mazatlán para realizar un diagnóstico que permita evaluar la viabilidad del proyecto.

“No lo anunció como tal, sino que fue una de las inquietudes y de los puntos que tocaron los empresarios, la gran diferencia que podría ser y la inversión que requiere también la terminal actualizándola. Entonces, gracias a esto, a escuchar, él dijo que va a estar aquí presente con ese diagnóstico, su equipo viene la semana que entra, así que ahí estaremos atendiéndolos”, declaró. El concepto de home port se refiere a un puerto desde el cual los cruceros turísticos inician y concluyen sus itinerarios, lo que implica que los pasajeros embarcan y desembarcan en el mismo destino. Este modelo genera una mayor derrama económica, ya que los viajeros suelen permanecer más tiempo en la ciudad antes o después de su travesía.

Los Cabos enfrenta una nueva modalidad de transporte irregular impulsada por personas extranjeras que, aprovechando vacíos en la supervisión, ofertan servicios a través de redes sociales, de acuerdo a declaraciones de integrantes del Frente Turístico de Baja California Sur. De acuerdo con el presidente de la asociación, Francisco Magaña, este fenómeno ha crecido de manera desmedida durante la actual administración estatal, afectando tanto a concesionarios locales (taxistas) como a transportistas turísticos federales.

“Nosotros no estamos peleados con ellos, al contrario, nos duele el mismo problema que ellos sufren, porque ha crecido el transporte de plataformas y el servicio irregular de turistas extranjeros que están explotando esta actividad”. Magaña subrayó que, ante esta situación, el sector formal ha buscado adaptarse a mecanismos de control como el uso de códigos QR para transparentar el servicio y garantizar condiciones equitativas.

Luego del bloqueo que realizaron inspectores de transporte del Gobierno del Estado en la entrada del Hotel Riu Santa Fe en Cabo San Lucas, donde impidieron el paso de camiones y transportadoras que trasladaban turistas que llegaron a vivir el Spring Break, el representante este sector turístico explicó que registraron quejas de los visitantes. El representante de la Mesa de Spring Break, Robbin Hernández, destacó que este tipo de actos generan un impacto negativo en la imagen del destino, que ha costado esfuerzo mantener pese al contexto de violencia que se registra en el país.

El aeropuerto de Mazatlán registró una disminución de pasajeros totales del 4.3 por ciento en febrero, transportando a 136 mil 201 pasajeros nacionales y extranjeros, contra 142 mil 321 del mismo periodo de 2025. Esta cifra contribuye a una caída acumulada del 4.1 por ciento en el primer bimestre de 2026, con 290 mil 255 pasajeros nacionales e internacionales, contra 303 mil 066 viajeros del mismo periodo del año anterior.

De acuerdo al desglose de OMA, en febrero llegaron 93 mil 432 pasajeros nacionales contra 94 mil 225 viajeros de 2025, que representa una disminución a penas de 793 pasajeros. Sin embargo, en los pasajeros internacionales la caída fue de un 11.1 por ciento, con 5 mil 327 viajeros. “En el segundo mes de este 2026, el flujo de pasajeros internacionales vía aérea fue de 42 mil 769 pasajeros, y en el mismo periodo del año anterior fueron 48 mil 096”, detalla el documento.

El servicio de Amtrak en la Costa del Golfo, entre Nueva Orleans y Mobile, Alabama, ha superado todas las expectativas, alcanzando los 78 000 pasajeros en tan solo seis meses y sobrepasando la proyección inicial de 76 000. Esta ruta se ha convertido en la más popular de la red de Amtrak, con un promedio diario de 408 pasajeros y una demanda especialmente alta los fines de semana. El servicio, financiado con 200 millones de dólares de fondos federales para mejoras en las vías, ha recibido excelentes calificaciones por su puntualidad y la satisfacción de sus clientes.

Zoox, propiedad de Amazon, se ha asociado con Uber para introducir vehículos autónomos en Las Vegas este verano, con planes de expandirse a Los Ángeles el próximo año. Esta alianza marca la primera colaboración de Zoox con una plataforma externa y busca aprovechar la amplia base de usuarios de Uber. Zoox, que ya ofrece viajes gratuitos sin conductor en Las Vegas y San Francisco, busca la aprobación regulatoria para desplegar comercialmente hasta 2500 vehículos. El mercado de robotaxis está creciendo rápidamente, con competidores como Waymo y Baidu expandiendo significativamente sus servicios.

American Airlines ha anunciado sus planes para construir una nueva sala VIP Admirals Club en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, como parte de la expansión de 5 mil millones de dólares del aeropuerto. La sala, de 12.000 pies cuadrados, contará con una terraza al aire libre con vistas al centro de la ciudad. Se prevé que la construcción comience a finales de este año, y la sala actual permanecerá abierta durante las obras.

Una encuesta de Talker Research para Road Scholar reveló que el 82% de los estadounidenses están interesados ​​en viajar solos, pero aproximadamente una cuarta parte de los encuestados lo encuentra intimidante. Las preocupaciones por la seguridad, el costo y el miedo a estar solos son los principales obstáculos. Los baby boomers son los viajeros solitarios con más experiencia, con un 58% que ha viajado solo.

Los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) están trabajando sin paga debido al cierre parcial del gobierno que comenzó a mediados de febrero, lo que ha provocado dificultades económicas para muchos trabajadores. Los agentes han reportado tener saldos bancarios nulos o negativos, y muchos carecen de fondos para cubrir necesidades básicas como alimentación y cuidado infantil. Algunos incluso han tenido que dormir en sus autos para ahorrar dinero. Esta situación ha provocado largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos, ya que los agentes buscan otros empleos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) se enfrenta a problemas de personal de controladores aéreos que se remontan a la huelga de la Organización Profesional de Controladores Aéreos (PATC) de 1981, a pesar de iniciativas como bonificaciones por permanencia y la modernización de las instalaciones de capacitación. La dificultad de la agencia para predecir el éxito de los aprendices, sumada a una alta tasa de deserción y un proceso de capacitación complejo, ha obstaculizado los esfuerzos para mantener niveles de personal adecuados. Actualmente, la plantilla de controladores es de 10.500, muy por debajo del objetivo.