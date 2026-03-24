









Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El Gobierno federal reconoció oficialmente el turismo comunitario, lo que permitirá a comunidades indígenas, ejidos y cooperativas administrar directamente sus servicios turísticos, con el objetivo de preservar su patrimonio cultural y natural. El gobierno federal publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se declara de interés público el turismo comunitario y se crea la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario.

Además, define esta modalidad como aquella gestionada directamente por las comunidades locales, quienes participan en la operación, promoción y gestión de las actividades turísticas, integrando su identidad cultural, tradiciones, gastronomía y entorno natural. Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, hasta ahora, esta actividad no contaba con reconocimiento formal en la legislación mexicana.

Diversos destinos y experiencias de Baja California Sur fueron nominados en la edición 2026 de los premios “Lo Mejor de México”, un certamen que reconoce a los principales atractivos turísticos del país y que este año celebra su octava edición con 12 categorías en competencia. En esta ocasión, la entidad participa en seis rubros, con propuestas que abarcan desde playas y pueblos mágicos, hasta experiencias de naturaleza, lujo y eventos deportivos de proyección internacional. Entre las nominaciones destaca Playa Cerritos en la categoría de Mejor playa para descubrir, mientras que Todos Santos figura como opción en Mejor Pueblo Mágico para celebrar una boda, consolidando su presencia como uno de los destinos más representativos del estado. En el segmento de turismo de alto nivel, Loreto compite como Mejor experiencia de lujo y bienestar, una categoría que evalúa la oferta enfocada en descanso, servicios exclusivos y contacto con la naturaleza.

Con más de 2 mil pasajeros y 974 tripulantes arribó al puerto de Acapulco el crucero Norwegian Jade, el noveno del año y el 14 de la temporada. El secretario de turismo del estado, Simón Quiñones Orozco informó que este crucero procedente de Huatulco, Oaxaca estará en el destino hasta las 16:00 horas con destino a Manzanillo, Colima.

El 60 por ciento de los turistas que viajan en el crucero realizarán recorridos por los diferentes atractivos como la zona arqueológica de Tehuacalco, tomarán recorrido en el Marinabús, liberan tortugas, visitarán la Quebrada, donde verán el espectáculo de los clavadistas.También otro grupo de turistas visitarán las playas, la isla de La Roqueta, el fuerte de San Diego, Pie de la Cuesta, así como la zona diamante de Acapulco.

Para el periodo vacacional de Semana Santa se tendrá la oportunidad de que se empiecen a estabilizar las ocupaciones hoteleras en Mazatlán, manifestó Julio Birrueta. El director de ventas del hotel Viaggio señaló que el destino venía en recuperación con el Carnaval, pero este proceso se vio interrumpido con los hechos violentos registrados en Jalisco el 22 de febrero.

“Con los hechos en Jalisco se sintió la baja en el turismo, porque son mercados emisores El Bajío, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, entonces como que con la Semana Santa se retoma el paso”, dijo. Destacó que Semana Santa será un buen respiro no sólo para Mazatlán, sino para el resto de los destinos de playa que fueron afectados también y una buena base para considerar la recuperación

La limpieza, iluminación y la saturación de calles por comercio ambulante son de las principales demandas del sector empresarial en el centro de Cuernavaca, dijo el secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Marcos Manuel Suárez Gerard, quien consideró que el ambulantaje también es un atractivo turístico. “Yo creo que tenemos que hablar con los sindicatos y ver la forma en que se pueda reducir el número de ambulantes que se tienen; yo no estoy en contra de los ambulantes, también son un atractivo turístico”. Sin embargo, Suárez Gerard aseguró que es necesario tomar medidas para reordenar el comercio informal e inclusive apoyar para proyectar una imagen distinta de la ciudad, con un comercio ordenado que, incluso, represente un atractivo para los turistas.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado trabajando para implementar la directiva del presidente Donald Trump de brindar seguridad aeroportuaria durante el cierre parcial del gobierno. Esta directiva surge mientras los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han estado trabajando sin paga, lo que ha provocado largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos. Los funcionarios del ICE no estaban preparados para este cambio, y reportaron confusión y falta de planes claros para su nueva función. “Tenemos al personal adecuado: 50,000 agentes de la TSA. Están capacitados, calificados y están cumpliendo con sus funciones”, dijo Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de US Travel. “El Congreso debe pagarles. Esa es la única conversación que importa ahora”.

El Aeropuerto Internacional de Denver solicitó públicamente a los viajeros que trajeran tarjetas de regalo de $10 y $20 para supermercados y gasolineras, en apoyo a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) que siguen sin cobrar durante el cierre del gobierno. El Aeropuerto Internacional Mineta de San José informó de iniciativas similares, con empresas locales que se ofrecieron a proporcionar comidas, alimentos y tarjetas de gasolina a los agentes. Las regulaciones federales restringen las donaciones a no efectivo, no tarjetas de regalo Visa y cantidades superiores a $20. Estas campañas de donación ponen de manifiesto la difícil situación que enfrentan los trabajadores de la TSA, quienes dependen de la caridad pública para cubrir sus necesidades básicas mientras continúan garantizando la seguridad del aeropuerto.

La Oficina de Turismo del Condado de Sonoma, en California, se ha asociado con Wheel the World para mejorar la accesibilidad turística para personas con discapacidad. Gracias a esta colaboración, 72 negocios locales han sido certificados por contar con características como entradas sin escalones, estacionamiento accesible y duchas adaptadas para sillas de ruedas. Esta iniciativa se alinea con la campaña más amplia del condado, “La región vinícola para todos”, que garantiza que los visitantes de todas las capacidades puedan disfrutar de las diversas atracciones de la región con mayor facilidad y confianza.

Los organizadores y las autoridades locales prevén un importante impulso económico para el condado de Kalamazoo, Michigan, gracias al Campeonato Norteamericano de Globos Aerostáticos de la FAI de 2027. Dado que el turismo ya genera 7000 empleos y más de 770 millones de dólares en gasto turístico anual, se espera que el evento impulse aún más la actividad económica, fortalezca los negocios locales y consolide la posición de la zona como destino para grandes eventos.

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Little Rock ha lanzado una campaña de marketing llamada “Love You Some Little Rock” para aprovechar el crecimiento récord del turismo. Esta iniciativa forma parte de un plan decenal para impulsar el turismo y fortalecer la presencia nacional de la ciudad. En 2025, el turismo generó 2190 millones de dólares en gasto turístico, sustentando más de 12 000 empleos y generando más de 139 millones de dólares en ingresos fiscales. “Esta campaña celebra el orgullo que sienten los habitantes de Little Rock y los momentos que la hacen memorable”, afirma Gina Gemberling, presidenta y directora ejecutiva de la oficina.

Los datos turísticos de 2025 muestran un descenso en Las Vegas, pero los líderes del centro argumentan que las atracciones y el ambiente únicos de la zona le ayudan a resistir las tendencias generales. Si bien tanto el Strip como el centro experimentaron una disminución en los ingresos promedio por habitación disponible, los responsables del turismo en el centro observan una afluencia constante y sólida, con más de la mitad de los visitantes de Las Vegas pasando tiempo en el centro. Señalan desafíos, como el aumento del costo total del viaje, pero se mantienen optimistas sobre la resiliencia y la popularidad perdurable del centro.

American Airlines y Google han demostrado una reducción significativa del impacto climático mediante el uso de una herramienta de predicción basada en IA para prevenir la formación de estelas de condensación. La herramienta predice dónde es probable que se formen estas estelas, lo que permite a los pilotos modificar altitudes o rutas. En una prueba con 2400 vuelos entre Estados Unidos y Europa, los vuelos que utilizaron la herramienta generaron un 62 % menos de estelas de condensación, reduciendo el cambio climático en un 69 %. La prueba, realizada en colaboración con Contrails.org y Flightkeys, no mostró un aumento significativo en el consumo de combustible. American Airlines aún no utiliza de forma rutinaria la prevención de estelas de condensación, pero planea realizar más estudios

El turismo de trineos tirados por perros en Alaska ofrece a los visitantes una forma única de experimentar la naturaleza salvaje y aprender sobre el deporte oficial del estado. Alaskan Husky Adventures, dirigida por Matthew Failor, veterano de la Iditarod, y su esposa, Liz, ofrece una experiencia práctica que incluye un paseo en trineo de seis millas. Otras perreras, como Happy Trails Kennel y Trail Breaker Kennel, también ofrecen recorridos similares, permitiendo a los participantes interactuar con los perros y comprender los desafíos de las carreras de resistencia.

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA) considera la escasez de mano de obra un problema importante para los hoteleros estadounidenses, ya que más de la mitad de sus miembros la padecen. Chirag Shah, vicepresidente ejecutivo de Política, Regulación y Asuntos Legales de la AHLA, destaca la importancia de garantizar una plantilla adecuada para mantener los niveles de servicio, especialmente durante eventos próximos como la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.