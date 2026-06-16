Viajes y negocios / Turismo en EU demuestra dinamismo pese a sus problemas

METRÓPOLI

Aún no concluyen trabajos en L2 del Metro al cumplirse una semana del Mundial en CDMX

En las estaciones Chabacano, Allende y Zócalo continúan los trabajos pese a que la reinauguración de la línea, que se canceló por una manifestación de la CNTE, estaba programada para este 17 de junio