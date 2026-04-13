









Ciudad de Mexico , 13 de abril de 2026 Ver más periódicos

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, durante el primer bimestre de 2026, México registró la llegada de 16.85 millones de visitantes internacionales, lo que representó un incremento de 9.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) subrayó que, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y febrero de este año también se registró el arribo de 8.17 millones de turistas internacionales, lo que significó un aumento de 6.5 por ciento respecto al año anterior. “Que cada vez más personas elijan visitar México refleja la confianza en la experiencia turística que ofrece nuestro país: una oferta diversa, de calidad y en constante fortalecimiento, que nos posiciona como uno de los destinos más atractivos a nivel internacional”, manifestó. Precisó que, durante este periodo, el ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 6 mil 746 millones de dólares, lo que representó un incremento de 2.2 por ciento respecto al mismo lapso de 2025.

Durante el primer bimestre de 2026, México registró un crecimiento en los principales indicadores del turismo internacional, de acuerdo con la infografía elaborada por el Sustainable Tourism Advanced Research Center, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el periodo de enero a febrero, el país alcanzó 16.9 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que representó un incremento de 9.3 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2025.

El análisis del Sustainable Tourism Advanced Research Center señala que, aunque se observan resultados positivos en los principales indicadores del turismo internacional, el crecimiento de los viajes al extranjero continúa influyendo en la variación de la balanza turística.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que, en el marco de su 50 edición, el Tianguis Turístico de México regresa a su origen: Acapulco, consolidándose no sólo como el encuentro más importante del sector, sino como un símbolo vivo de la grandeza, la fortaleza y la capacidad de renovación de los destinos turísticos del país. Acompañada por el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que esta edición tiene un significado especial, al celebrarse en un destino que ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para reinventarse y seguir siendo referente del turismo nacional e internacional.

“Hoy encuentro un Acapulco diferente. Las ocupaciones del 94% lo reflejan: hay filas en los restaurantes, hay vida, y eso significa que algo se está haciendo bien. Acapulco es otro; hoy se ven obras que no habíamos visto en más de 30 años, y eso también habla de su transformación”. Por su parte, el secretario Simón Quiñones Orozco destacó que Acapulco se encuentra listo para recibir el Tianguis Turístico 2026, al registrar una recuperación superior al 86 por ciento de su infraestructura hotelera, con más de 17 mil habitaciones disponibles en 310 hoteles, así como una conectividad aérea y terrestre restablecida a niveles previos a los recientes fenómenos naturales.

On Location ha presentado una variedad de paquetes de hospitalidad para los aficionados que deseen vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Estos paquetes, que incluyen la entrada, ofrecen asientos preferenciales con excelentes vistas en las sedes olímpicas, acceso prioritario donde esté disponible y acceso a salones privados o compartidos. También se incluyen experiencias exclusivas adicionales, como encuentros con atletas, entretenimiento especial y eventos privados, para enriquecer la experiencia olímpica. Hay paquetes disponibles para la mayoría de los deportes y ceremonias principales, y se anunciarán más opciones para otros eventos a lo largo del año.

Las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas American, Delta, United, Southwest y JetBlue, han aumentado las tarifas por equipaje facturado en respuesta al alza de los precios del combustible para aviones. “Ante el aumento de los costos operativos, evaluamos periódicamente cómo gestionarlos manteniendo tarifas base competitivas y continuando la inversión en la experiencia que nuestros clientes valoran”, declaró un portavoz de JetBlue.

La demanda de viajes y los precios de las entradas se disparan para el Torneo Masters.

El Torneo Masters en el Augusta National Golf Club de Georgia está experimentando una demanda sin precedentes, con precios de entradas en alza y una fuerte represión contra la reventa. La oferta de servicios de hospitalidad se ha ampliado, incluyendo un paquete ultra premium que incluye acceso al campo, transporte exclusivo, alojamiento privado, provisiones, horarios de salida y oportunidades para sesiones privadas con leyendas del golf y celebridades. Se prevé que el tráfico de jets privados supere los 4000 vuelos, lo que ha motivado la construcción de una nueva terminal privada en el Aeropuerto Regional de Augusta.

Carnival Cruise Line retoma este verano su programa “Fun-ternship” tras el éxito de su primera edición el año pasado. El programa ofrece a más de 100 estudiantes mayores de 17 años una experiencia práctica en las operaciones de las terminales en seis puertos estadounidenses. El programa, de ocho semanas de duración, incluye formación, tutoría y una visita al barco.

El director ejecutivo de United expresa dudas sobre los taxis eléctricos de despegue y aterrizaje vertical en los aeropuertos

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, expresó su escepticismo sobre la viabilidad de las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) como transporte aeroportuario, a pesar de la alianza de mil millones de dólares con Archer Aviation. Las declaraciones de Kirby se produjeron durante un evento para la prensa en el que se presentó el eVTOL Midnight de Archer.

Las asociaciones hoteleras de las ciudades sede del Mundial, incluidas Nueva York, San Francisco y Filadelfia, están experimentando una demanda menor a la esperada, contrariamente a las proyecciones de la FIFA, que anticipaban millones de visitantes internacionales y un impulso económico de 30.500 millones de dólares. La FIFA ha cancelado miles de habitaciones reservadas, y las reservas hoteleras para junio y julio reflejan las cifras del año pasado. “Todo indica que la demanda que se esperaba que generara el Mundial no se está materializando, al menos por ahora”, declaró a Forbes Evan Saunders, vicepresidente sénior de viajes de la empresa de inteligencia de localización Azira.

Delta prevé tarifas más altas debido al aumento de los costos del combustible.

Delta Air Lines ha registrado pérdidas trimestrales por primera vez en casi tres años, con un aumento de 330 millones de dólares en los gastos de combustible debido al alza de los precios del combustible para aviones, impulsada por el conflicto en Oriente Medio. Delta prevé un incremento de 2.000 millones de dólares en los costes de combustible este trimestre y planea compensarlo subiendo las tarifas y los cargos, incluidos los del equipaje facturado, y reduciendo los vuelos menos rentables.

Hawái se centra en la resiliencia y el turismo cultural en 2026

La Autoridad de Turismo de Hawái (HTA) ha delineado estrategias para impulsar el turismo ante desafíos como las recientes tormentas y la incertidumbre económica. La HTA destaca la resiliencia del estado, citando una recuperación constante del turismo en Maui y un aumento del 11,5 % en la llegada de visitantes en febrero. El plan estratégico de la autoridad para el periodo 2026-2030 se centra en alinear el turismo con los valores culturales y crear experiencias de alta calidad. La HTA también está posicionando a Hawái como un destino de “exotismo nacional” para atraer a viajeros que buscan experiencias únicas sin salir de Estados Unidos.

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York ha lanzado la campaña publicitaria “Salvemos los Hoteles de Nueva York” para impulsar el turismo antes de la Copa Mundial de la FIFA, en medio de la preocupación por la baja demanda y los desafíos geopolíticos. La campaña, con un presupuesto de 500.000 dólares, busca resaltar la importancia de atraer visitantes a los hoteles de la ciudad para maximizar los beneficios económicos del evento. Los hoteles de Nueva York se enfrentan a un lento crecimiento de los ingresos, altos costos operativos y una disminución de los viajes internacionales debido a la guerra con Irán.

American Airlines ha renovado su oferta de salones VIP con platos de temporada y una selección de bebidas mejorada. El menú de primavera está disponible en los salones Flagship y Admirals Club. Además, se ha inaugurado una colaboración con Champagne Bollinger, que ofrece champán de cortesía en los salones Flagship.

El turismo en la Ruta del Bourbon de Kentucky ha alcanzado niveles récord, con más de 2,7 millones de visitantes en los últimos dos años, atrayendo a viajeros de los 50 estados. Mientras multitudes acuden al estado para eventos como el Derby de Kentucky, la maestra destiladora Marianne Eaves recomienda explorar tanto destilerías reconocidas como otras menos conocidas, así como bares, restaurantes locales y experiencias únicas al aire libre. Eaves destaca destinos como Bardstown Bourbon Company y el Parque Nacional Mammoth Cave, e invita a los visitantes a disfrutar del rico patrimonio de Kentucky, sus rutas panorámicas y el paisaje de piedra caliza que da forma tanto a la región como a su bourbon.