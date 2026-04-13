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Viajes y Negocios

Análisislunes, 13 de abril de 2026

Viajes y negocios / Turismo en expansión: México crece en llegadas mientras el entorno global ajusta costos y expectativas

Llegan 16.85 millones de visitantes internacionales a México durante el primer bimestre de 2026, un aumento de 9.3%

En términos de ingresos, las divisas por visitantes internacionales sumaron 6 mil 745.6 millones de dólares, con un crecimiento de 2.2 por ciento anual.

Por vía aérea, se contabilizaron 4.3 millones de llegadas, con un aumento de 0.7 por ciento, mientras que el segmento de cruceros registró 2.3 millones de pasajeros, lo que significó un alza de 4.2 por ciento.

El turismo fronterizo mostró el mayor dinamismo en el periodo, con 3.4 millones de llegadas y un crecimiento de 16.5 por ciento respecto al primer bimestre de 2025.

En contraste, la balanza turística se ubicó en 4 mil 376.5 millones de dólares, lo que implicó una disminución de 6.5 por ciento a tasa anual, resultado asociado al incremento de los viajes de mexicanos al exterior.

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