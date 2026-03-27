









Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En el primer bimestre de 2026, los viajes de ciudadanos de Estados Unidos al exterior por vía aérea registraron un aumento de 1.4% en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la International Trade Administration. En este contexto, México reportó una disminución en su participación dentro de los destinos internacionales elegidos por los viajeros estadounidenses. La cuota de mercado pasó de 24.0% en 2025 a 23.0% en 2026, lo que representa una caída de un punto porcentual.

La serie histórica muestra que la participación de México había alcanzado su nivel más alto en 2021, con 42.3%, tras los efectos de la pandemia en los flujos turísticos internacionales. Posteriormente, el indicador registró un ajuste: 34.8% en 2022, 26.3% en 2023 y 25.4% en 2024. En términos de volumen, los viajes aéreos de estadounidenses hacia México también presentaron una reducción en el inicio de 2026. Durante el primer bimestre se contabilizaron 2 millones 302 mil 275 llegadas, frente a 2 millones 322 mil 176 en el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a una baja de 2.8%.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes desplegó una fuerza operativa de 550 elementos en las principales carreteras del país, con el objetivo de brindar auxilio, orientación y acompañamiento a las y los turistas durante el periodo de Semana Santa 2026 (del 27 de marzo al 12 de abril). A este grupo se suman otras 150 personas encargadas del funcionamiento y operación de la línea 078.

Precisó que este despliegue estratégico, implementado a partir de este 25 de marzo, permite cubrir 230 rutas a nivel nacional, reforzando la atención en los principales corredores que conectan a los destinos turísticos más visitados y garantizando una presencia cercana para atender las necesidades de quienes viajan por vía terrestre. En ese sentido, señaló que las y los viajeros pueden solicitar apoyo mediante la línea telefónica 078, así como a través de la aplicación móvil “Ángeles Verdes”, disponible para dispositivos iOS y Android, lo que facilita una atención más ágil y eficiente en cualquier punto del trayecto.

Los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) están sufriendo graves dificultades debido al cierre de fondos, que ya lleva 41 días. El administrador interino de la TSA, Ha Nguyen McNeill, declaró que los agentes trabajan sin cobrar, se enfrentan a avisos de desalojo, acumulan deudas y, en algunos casos, donan plasma o duermen en sus coches para sobrevivir. Las altas tasas de ausencia —superiores al 40 % en algunos aeropuertos— y más de 480 dimisiones han sobrecargado las operaciones aeroportuarias, provocando tiempos de espera récord y la amenaza de posibles cierres si la situación empeora. Además, los agentes de la TSA han registrado un aumento de más del 500 % en las agresiones desde el inicio del cierre.

El sector hotelero estadounidense se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero las previsiones son cada vez más cautelosas, con un aumento estimado del 1,7 % en los ingresos por habitación disponible durante el torneo, según un análisis de OysterLink. Los hoteles están dejando de lado las estrategias de precios específicas para eventos y reabriendo sus habitaciones al público en general, ya que las primeras reservas indican que la demanda podría ser menor de lo esperado.

VisitPittsburgh ha lanzado la campaña “Forge on” para promocionar la ciudad como destino turístico, especialmente durante el próximo Draft de la NFL. La campaña resalta el patrimonio industrial y las atracciones modernas de Pittsburgh mediante anuncios con lemas como “Forja tu propio camino” y “Despierta la curiosidad”. El objetivo es atraer a más visitantes, incluyendo a aquellos provenientes de ciudades como Atlanta, Chicago y Detroit, y enfatiza la importancia de las estancias prolongadas en hoteles para generar un impacto económico positivo.

Connecticut recibirá los trenes Amtrak Airo en 2027 como parte de la iniciativa de Amtrak, valorada en 8 mil millones de dólares, para reemplazar los vagones de larga distancia obsoletos. La flota Airo promete una mejor experiencia para los pasajeros gracias a características como ventanas panorámicas, mayor accesibilidad y una reducción significativa de las emisiones. Actualmente se están realizando pruebas en la línea Northeast Regional, que incluye el servicio a Connecticut entre Washington, D.C. y Boston.

MSC Cruceros presentará platos de mariscos de inspiración regional y bebidas con temática de Alaska cuando navegue por primera vez a Alaska este verano. El MSC Poesia, que se encuentra en proceso de renovación, ofrecerá platos como tacos de fletán y bacalao rebozado con ámbar de Alaska, así como bebidas como el “Bring the Heat Martini”. La temporada comienza en mayo.

United Airlines planea ofrecer una nueva configuración de asientos en clase económica llamada United Relax Row, que permite a los pasajeros plegar tres asientos para crear una zona de descanso tipo sofá con reposapiés ajustables. Los clientes que reserven este espacio recibirán un colchón, una manta y almohadas. Más de 200 aviones Boeing 777 y 787 Dreamliner contarán con esta nueva configuración de asientos para 2030.

Según un informe de Arival y Phocuswright, el segmento de experiencias de viaje, que incluye tours y visitas a museos, superará a otros sectores turísticos hasta 2029. El informe proyecta que este segmento alcanzará una tasa de crecimiento anual compuesta del 8 % entre 2023 y 2029, llegando a los 342 mil millones de dólares.

La Sociedad Estadounidense de Asesores de Viajes (ASTA) se ha asociado con el Fondo Federal de Asistencia Educativa para Empleados (FEEA, por sus siglas en inglés), aportando 10 mil dólares para apoyar a los empleados federales afectados por el cierre parcial del gobierno. Esta donación contribuirá al programa de asistencia de emergencia del FEEA, que ayuda a los empleados, incluidos los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), a cubrir gastos esenciales durante los períodos de pago no percibidos. «Esta es una oportunidad para brindar un apoyo significativo a quienes continúan sirviendo al público a pesar de la incertidumbre financiera», declaró Zane Kerby, presidente y director ejecutivo de ASTA.

El presidente Donald Trump ha nombrado a Nick Adams, un influyente político conservador nacido en Australia, como “enviado presidencial especial para el turismo, la excepcionalidad y los valores estadounidenses” para promover el turismo en Estados Unidos ante el descenso de visitantes internacionales. Adams anunció su compromiso de promover la grandeza de Estados Unidos a través de este nuevo cargo, utilizando su plataforma para impulsar el mensaje y las iniciativas turísticas de la administración.