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Análisisjueves, 19 de marzo de 2026

Volatilidad en el precio del petróleo y sus implicaciones en las finanzas públicas del Gobierno Federal

Por Víctor Castro y Álvaro Rodríguez

 Analista Sr. y Director de Finanzas Públicas y Deuda Soberana en HR Ratings.

(1) Cabe destacar que la volatilidad en los precios en el petróleo ha hecho que la mezcla WTI alcance momentáneamente los US$120dpb.

(2) Actualmente, la SHCP actualizó en 2026, las cuotas del IEPS por litro a $6.7001 para la gasolina Magna (menor a 91 octanos), $5.6579 para la Premium (91 octanos o más) y $7.3634 para el diésel.

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