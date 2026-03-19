Volatilidad en el precio del petróleo y sus implicaciones en las finanzas públicas del Gobierno Federal
Por Víctor Castro y Álvaro Rodríguez
Analista Sr. y Director de Finanzas Públicas y Deuda Soberana en HR Ratings.
(1) Cabe destacar que la volatilidad en los precios en el petróleo ha hecho que la mezcla WTI alcance momentáneamente los US$120dpb.
(2) Actualmente, la SHCP actualizó en 2026, las cuotas del IEPS por litro a $6.7001 para la gasolina Magna (menor a 91 octanos), $5.6579 para la Premium (91 octanos o más) y $7.3634 para el diésel.