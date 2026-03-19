Volatilidad en el precio del petróleo y sus implicaciones en las finanzas públicas del Gobierno Federal











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos



En la última semana las preocupaciones por el suministro petrolero se han intensificado, consecuencia del conflicto bélico en medio oriente (EU-Irán-Israel). Lo anterior ha provocado una alta volatilidad en los precios internacionales no visto desde 2022 cuando el conflicto militar en Europa del Este estalló.

La última vez que se experimentó una alta volatilidad (8 de marzo de 2022), el precio de referencia internacional del petróleo, West Texas Intermediate (WTI), alcanzó $123.64 dólares por barril (dpb). Esta alta volatilidad permaneció por cinco meses, donde la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) experimentó un incremento similar debido a la alta correlación de los precios, al situarse en $103.10dpb en promedio con un máximo de $116.28dpb el 8 de junio de 2022. Cabe resaltar, que, debido a que el WTI es un precio de referencia, por lo que existe un diferencial promedio entre este y la MME de $5dpb.

En 2022 la SHCP tuvo que implementar un estímulo del 100% al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas durante casi cinco meses cuando el preció superó los $90dpb, mientras que en los meses posteriores el estímulo se redujo. Adicionalmente, se aplicó un estímulo hacia los expendedores gasolineros, por lo que al segundo trimestre de 2022 el IEPS únicamente logró recaudar P$74,917 millones (m), monto equivalente al 0.3% del PIB (precios corrientes de 2022) de los P$239,336m (0.8% del PIB) estimado en el paquete económico. En contraparte, al existir un mayor precio del petróleo respecto al estimado en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), el Gobierno recibe mayores ingresos por exportaciones petroleras. Esto no siempre se puede traducir como un beneficio neto. Sin embargo, permite financiar los estímulos fiscales que otorga el gobierno para mantener el precio de los combustibles sin necesariamente afectar el comportamiento fiscal federal.

Evolución de precios del petróleo / Hr Ratings



Como consecuencia del conflicto en medio oriente es importante realizar el siguiente análisis. El WTI pasó de $57.21dpb el 2 de enero a un nivel de $94.65dpb (1) el 9 marzo de 2026; mientras que la MME reportó un alza al pasar de $53.58dpb a $88.96dpb en el mismo periodo. En este se sentido se esperaría que la recaudación por Ingresos Petroleros se beneficie, ya que, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la SHCP, basadas en el volumen de exportación de la MME y el tipo de cambio, el Gobierno Federal recibiría P$11,600m (0.03% del PIB estimado para 2026) adicionales por cada dólar que se encuentre por arriba de los $54.9dpb presupuestados en el CGPE26.

No obstante, el efecto que este resultado tendría sobre la recaudación estimada no sería necesariamente positivo, ya que el Gobierno tendría que implementar un estímulo similar al observado en 2022. Para ello, el IEPS a combustibles (2) es un rubro muy importante para los ingresos tributarios. En contraparte, en episodios de alta volatilidad en los precios del petróleo, la SHCP aplica una reducción en la cuota que cobra sobre cada litro de gasolina que se vende (estímulo fiscal), lo que evita que el incremento en los precios del petróleo se traslade en las gasolinas.