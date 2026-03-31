elsoldemexico
Ciencia y Saludmartes, 31 de marzo de 2026

Acné y arrugas prematuras: cómo es el impacto del estrés en tu piel

El estrés no solo puede afectar tu calidad de vida, también daña tu piel y apariencia física como parte de una respuesta biológica de tu cuerpo

Wendy Vega / El Sol de México

La noradrenalina provoca que el MeSCs (células sin pigmento) desplace los melanocitos (células con pigmento) y comiencen a salir cabellos menos pigmentados hasta que finalmente sean blancos.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El Observador / El ajuste que viene

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Bajo lupa licencia de Banco Finsus

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Menos discurso presidenta

image
Vicente Gutiérrez Camposeco

Crece venta de productos chinos ilegales

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES