Acné y arrugas prematuras: cómo es el impacto del estrés en tu piel
El estrés no solo puede afectar tu calidad de vida, también daña tu piel y apariencia física como parte de una respuesta biológica de tu cuerpo
Wendy Vega / El Sol de México
La noradrenalina provoca que el MeSCs (células sin pigmento) desplace los melanocitos (células con pigmento) y comiencen a salir cabellos menos pigmentados hasta que finalmente sean blancos.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.