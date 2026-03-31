Acné y arrugas prematuras: cómo es el impacto del estrés en tu piel











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El aumento de hormonas y respuesta cerebral a los altos niveles de estrés pueden generar inflamación e irritación en la piel / Foto: Pexels

La piel es el principal intermediario del cuerpo con el mundo exterior, al ser uno de los órganos más polifacéticos del ser humano cualquier cambio interno o externo, como el aumento de adrenalina y cortisol debido a altos niveles de estrés, puede generar cambios de color, irritación, manchas, acné e incluso arrugas.

De acuerdo con una publicación de la UNAM, los trastornos asociados con la piel pueden generar un impacto negativo en los individuos, en especial la aceptación de su propia imagen, salud mental y, en ocasiones, con su calidad de vida.

Esta primera línea de defensa suele responder casi de manera inmediata a los cambios internos del cuerpo. Debido a que el cerebro y la piel se desarrollan a partir del mismo grupo de células, las reacciones físicas y mentales activan mecanismos biológicos para manejar presiones diarias.

El estrés es una respuesta física que activa la liberación de hormonas y otras sustancias que pueden aumentar la inflamación y brotes en la piel, al igual que debilitar la barrera cutánea permitiendo que la humedad se escape y permita que irritantes aumenten la sensibilidad de la piel.

Sin embargo, esta no es la única respuesta del cuerpo al estrés, ya que los altos niveles de cortisol en una persona pueden perjudicar en su descanso, limitando su tiempo de sueño, aumentando el cansancio y la preocupación en una persona. Todos estos factores pueden provocar “arrugas por estrés”.