Al ritmo de Artemis II: así es la playlist que acompaña a los astronautas en su viaje a la Luna

La música ayuda a los astronautas a reducir la sensación de aislamiento, conservar la estabilidad emocional y gestionar el tiempo

Samantha Laurent

¿Qué canciones integran la playlist de Artemis II?

Hay una gran variedad de temas que integran esta lista, muchos de ellos son clásicos del siglo pasado, aunque también hay temas de bandas de los 2000 en adelante.

Algunas de las que resaltan son “Fly me to the moon” de Frank Sinatra, “Across the universe” del cuarteto más famoso de Liverpool (The Beatles) o “Space Oddity” de David Bowie.

También encontrarás temas de bandas como The Killers, Duran Duran e incluso un poco de K-pop, con canciones de bandas como EXO y BTS, entre otras:

¿Por qué es bueno que los astronautas escuchen música en el espacio?

Imagina estar en el espacio exterior sin nada más que escuchar que las pláticas con tus compañeros y el ruido de los sistemas que integran la cápsula, sin duda sería algo “tedioso”.

Sin embargo, la tripulación de Artemis II, tiene una solución: la música, porque aunque pudiera parecer poco probable, sí es posible escuchar a tu artista favorito en el espacio, y no solo por hobbie, sino porque tiene sus ventajas.

Debido a que las misiones pueden ser largas, los astronautas necesitan herramientas que los ayuden a conservar cierta estabilidad emocional, la concentración y conexión con su entorno.

En este sentido, la playlist “NASA Moon Tunes” es esa herramienta que los acompaña en los diferentes momentos de la misión, desde periodos de descanso hasta instantes de contemplación del espacio.

Además, la música también sirve para gestionar el tiempo, reducir la sensación de aislamiento y reforzar la conexión con nuestro planeta. Viajar a la Luna escuchando tu música favorita es, sin duda, una experiencia fuera de este mundo.