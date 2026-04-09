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Ciencia y Saludjueves, 9 de abril de 2026

Amazon ya venderá con receta la nueva pastilla para adelgazar en EU con entrega el mismo día

La píldora de Lilly llamada Foundayo podrá ser administrada por medio de Amazon Pharmacy a través de la plataforma LillyDirect

EFE

Al margen, Amazon Pharmacy también procesa recetas que recibe a través de la plataforma directa al consumidor LillyDirect, creada por Eli Lilly para agilizar el acceso a tratamientos sin intermediarios tradicionales.

Esta píldora es una alternativa a otros tratamientos contra la obesidad que se administran mediante inyección, como Wegovy, desarrollado por Novo Nordisk.

Asimismo, Eli Lilly señaló recientemente que este nuevo comprimido para adelgazar se ofrecerá a pacientes que paguen en efectivo a partir de 149 dólares mensuales para la dosis más baja.

Por su parte, Amazon comenzó a instalar quioscos automatizados para dispensar medicamentos el año pasado, ofreciendo fármacos comunes, como antibióticos o inhaladores para el asma, que los pacientes pueden recoger tras pasar consulta médica.

La compañía invertirá miles de millones de dólares para ampliar sus opciones de entrega rápida y prevé extender el acceso al envío en el mismo día a miles de localidades en Estados Unidos antes de finales de 2026.

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