Artemis II: así son los trajes espaciales que usará la tripulación en su viaje a la Luna

Los trajes fueron confeccionados a la medida de cada astronauta y equipados con características tecnológicas que los protegerán el día del lanzamiento

Samantha Laurent

¿Qué trajes usará la tripulación de la misión Artemis II?

De acuerdo con la NASA, antes de partir en la misión Artemis II, los astronautas se pondrán un traje especial de color naranja brillante llamado Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS).

Su casco es más ligero, resistente y está disponible en diferentes tallas, ayuda a reducir el ruido y facilita la conexión al sistema de comunicaciones mediante el cual hablarán con otros miembros de la tripulación y el centro de control de la misión.

En este caso, los trajes Orion se confeccionaron a medida para cada miembro y se adaptarán a astronautas de todas las tallas.

¿Por qué los trajes son de color naranja?

El color de estos trajes será naranja y no precisamente por una cuestión de moda, sino por una razón es específico: que sean visibles.

Es por esto que también cuentan con un chaleco salvavidas, un cuchillo de rescate y un kit de señalización con espejo, luz estroboscópica, linterna, silbato y barras luminosas.

Cada uno ha sido mejorado, de manera que incluye refuerzos en los hombros para un mejor alcance y es resistente al fuego. El traje consiste en una prenda de presión que incluye una capa de sujeción para controlar su forma y facilitar los movimientos de los portadores.

Asimismo, se rediseñó una prenda de refrigeración líquida que usan debajo del traje, similar a la ropa interior térmica con tubos de refrigeración, para que sea más transpirable y fácil de fabricar.

Gracias a las mejoras no solo en diseño, sino también en ingeniería, el traje Orion dará a los astronautas una capa adicional de protección y así salvaguardar la integridad de todos los participantes.