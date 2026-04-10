Los astronautas deberán pasar por un exhaustivo programa de recuperación tras su viaje a la Luna

Daniel Montes de Oca

Esto le pasa a tu cuerpo si vas al espacio

Afectaciones

Además, tienen que lidiar con la sensibilidad en la piel. Algunos astronautas han reportado erupciones nada más llegar a la Tierra y la principal causa tiene que ver con la falta de estimulación de la piel.

Proceso de rehabilitación

La NASA cuenta con un programa de rehabilitación que se ajusta de acuerdo a las necesidades de cada astronauta, ya que normalmente presentan dolor en extremidades, espalda y cuello.

Algunas veces se presentaron casos de astronautas que lograron recuperarse en cuestión de semanas, pero otros llegaron a tardar hasta un año.