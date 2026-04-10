Artemis II: ¿cuáles fueron los momentos más destacados en sus 10 días de viaje a la Luna?

La misión tripulada a la Luna nos dio imágenes a detalle del espacio exterior, problemas muy terrestres en la nave Orión e imágenes que pasarán a la historia

Wendy Vega / El Sol de México

La primera mujer astronauta en orbitar la Luna

Primer vistazo de la Tierra desde la nave Orión

Eclipse Solar desde el espacio

La tripulación de Artemis II se cautivó por el fenómeno astronómico que los recibió en el espacio a cinco días de su salida desde la tierra. Con una duración de 53 minutos, los cuatro astronautas logró presenciar como la Luna se interpuso entre el Sol y la Tierra.

Este suceso fue captado por los astronautas, quienes compartieron fotografías del Eclipse.

Por primera vez se captó la otra cara de la Luna

El problema más humano en el espacio: problemas con el baño

A ocho días de iniciar el viaje, la astronauta Koch logró reparar la falla del retrete en la nave.

La comida especial para los astronautas

Al estar en un espacio sin gravedad, la comida de los astronautas tiene que ser especial para evitar que esta viaje sin permiso por el espacio de la nave, por eso toda tiene que ir en envases que los conserven y eviten derrames.

Sin embargo, esta misión nos dejó un gran momento cuando una Nutella escapó de su gaveta para pasearse entre los tripulantes sin que nadie se diera cuenta.

Artemis captura la Vía Láctea

Artemis regresa a casa