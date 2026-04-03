viernes, 3 de abril de 2026
Artemis II despliega con éxito cuatro microsatélites, uno de Argentina, confirma la NASA
Los satélites que serán puestos en la órbita terrestre, son originarios de Argentina, Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita
La NASA pudo establecer comunicación positiva con los transmisores espaciales de Argentina y Arabia Saudita.
La nave Orión abandonó ayer jueves la órbita terrestre y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo.