Artemis II en vivo: Netflix transmitirá el sobrevuelo lunar

Durante el sobrevuelo lunar, la tripulación rodeará la cara oculta de la Luna y presenciará un eclipse solar

Samantha Laurent

¿Cuándo y a qué hora será la transmisión?

El sobrevuelo lunar será uno de los puntos más importantes en esta misión y sin duda será una experiencia única para todo aquel que lo vea en vivo y en directo.

¿Qué es el sobrevuelo lunar y que se verá en él?

Los astronautas, quienes se dirigen hacia la Luna a unos 400 kilómetros de la Tierra, estarán llegando a las inmediaciones lunares este lunes, el hecho más importante de toda la misión.

Mientras el Sol se deslice por detrás de la Luna, la tripulación podrá ver la corona solar, la capa más externa de la atmósfera de esta estrella.