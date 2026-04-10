Artemis II regresa a la Tierra: ¿dónde ver la transmisión en vivo del amerizaje?

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, perteneciente a la Agencia Espacial Canadiense, regresan a casa después de un misión de 10 días

Ali Rodríguez / El Sol de México

Por lo anterior, las transmisiones en vivo son la manera más segura de contemplar el regreso de los humanos que se conviertieron en los primeros en viajar más lejos de la Tierra.

Así puedes ver el amerizaje de Artemis II

El amerizaje está previsto para las 20:007 horas del este de Estados Unidos o las 18:07 horas de México.