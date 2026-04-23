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Ciencia y Saludjueves, 23 de abril de 2026

Aspirina y cáncer colorrectal: cómo este fármaco ayuda a reducir el riesgo según un estudio de 2025

El estudio, financiado por el Consejo Sueco de Investigación, indica que el beneficio podría estar restringido a ciertos subgrupos

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Por qué la aspirina reduce el riesgo de cáncer colorrectal?

La vía PI3K está genéticamente alterada en aproximadamente un tercio de los cánceres colorrectales; dichas alteraciones suelen implicar mutaciones en PIK3CA , PIK3R1 o PTEN .

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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