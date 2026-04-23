Aspirina y cáncer colorrectal: cómo este fármaco ayuda a reducir el riesgo según un estudio de 2025
El estudio, financiado por el Consejo Sueco de Investigación, indica que el beneficio podría estar restringido a ciertos subgrupos
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Por qué la aspirina reduce el riesgo de cáncer colorrectal?
La vía PI3K está genéticamente alterada en aproximadamente un tercio de los cánceres colorrectales; dichas alteraciones suelen implicar mutaciones en PIK3CA , PIK3R1 o PTEN .
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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