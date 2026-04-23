El Programa Apolo fue el proyecto creado por Estados Unidos que permitió la llegada del hombre a la Luna en 1969

La enfermedad se origina del parásito Trypanosoma cruzi; la UNAM señala que no todas las personas infectadas con este desarrollan la enfermedad de Chagas

Entre el 1 y el 4 por ciento de las personas poseen esta condición, que para muchos resulta fascinante

El telescopio Nancy Grace Roman Space es considerado uno de los más potentes y ambiciosos por su capacidad para cartografiar el universo a una escala y velocidad nunca antes alcanzadas

Aunque esta planta se usa para aliviar enfermedades graves, sobre todo cuando otros fármacos no funcionan, también supone riesgos para la salud mental de las personas

En todo el mundo se planea plantar más de un billón de árboles esta década, aunque muchos de ellos no sobrevivirán o serán inservibles

Entre 16 y 30% de mexicanos vive con síndrome de intestino irritable, de acuerdo con la Secretaría de Salud

Los investigadores de la Universidad de Boston descubrieron cómo las aves migratorias realizan el proceso de regeneración cerebral que los humanos no pueden hacer

Los plásticos con polietileno pueden derretirse con el calor del microondas, lo cual ocasiona que generen sustancias tóxicas

Poncho de Nigris y Karely Ruiz: qué está pasando entre los influencers tras la pelea de la modelo en Supernova

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

La vía PI3K está genéticamente alterada en aproximadamente un tercio de los cánceres colorrectales ; dichas alteraciones suelen implicar mutaciones en PIK3CA , PIK3R1 o PTEN .

El estudio, financiado por el Consejo Sueco de Investigación, indica que el beneficio podría estar restringido a ciertos subgrupos

Los resultados provienen de un estudio que se realizó en 33 hospitales de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.

La aspirina reduce la incidencia de adenoma colorrectal y cáncer colorrectal e incluso podría mejorar la supervivencia libre de enfermedad tras el diagnóstico, indica un estudio publicado por The New England Journal of Medicine , revista médica semanal publicada por la Sociedad Médica de Massachusetts.