En una entrevista, que se realizó a unos 287 mil kilómetros de la Tierra, los astronautas aseguraron haber visto el lado oscuro de este astro

EFE

En la entrevista, que se realizó a unos 287 mil kilómetros de la Tierra, los astronautas preguntaban si era sábado en su planeta al señalar que han perdido la noción del tiempo.

“Hemos escuchado un rumor aquí arriba de que en realidad es sábado allá en la Tierra”, manifestaron.

Completamente maravillados con las vistas desde la nave Orión, los astronautas de Artemis II, la primera misión que orbitará la Luna en más de 50 años, se mostraron agradecidos de poder hacerlo.

“El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas”, manifestó el canadiense.

La tripulación ahora se preparan para fotografiar el lado lejano de la Luna el lunes con el apoyo de una veintena de controladores desde el centro de la misión de la NASA en Houston (Texas), desde donde el canal NBC hizo la entrevista.

La NASA enfatizó que están construyendo “sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo”.

Cuando la tripulación, que no alunizará, pase el lunes por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.