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Ciencia y Saludlunes, 6 de abril de 2026

Astronautas de Artemis II pierden el contacto con la Tierra al pasar por detrás de la Luna

La pérdida de las comunicaciones de radio con los astronautas de la misión se registró a las 16:44 hora México; está programado que dure 40 minutos

EFE

¿Cómo se comunica la NASA con los astronautas de Artemis II?

La interacción entre la NASA y la tripulación es posible mediante la Red del Espacio Cercano (NSN, en inglés) y la Red del Espacio Profundo (DSN, en inglés).

La Orión comenzó este lunes el sobrevuelo de la Luna, durante el que estudiará la cara oculta del satélite natural con la ayuda de 32 cámaras y de las observaciones de su tripulación.

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 hora del este (11:25 hora México), en el marco de su regreso a la Tierra.

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