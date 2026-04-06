Ciencia y Saludlunes, 6 de abril de 2026
Astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra
El día de hoy superaron la distancia recorrida por el Apolo 13 en la década de los 70
AFP
Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.
El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apollo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.