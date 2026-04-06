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Ciencia y Saludlunes, 6 de abril de 2026

Astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

El día de hoy superaron la distancia recorrida por el Apolo 13 en la década de los 70

AFP

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