Astronautas de Artemis II se preparan para sobrevuelo lunar entre tareas cotidianas

Los tripulantes se preparan para el momento de llegar a la cara oculta de la luna el próximo lunes

EFE

Los astronautas dedicaron gran parte del sábado a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones de la cara oculta del satélite natural, que marcará la historia de la exploración espacial.

La NASA destacó que las imágenes representan un hito para el ojo humano y ya establece uno de los múltiples récords que se esperan establecer con la misión histórica que abre el camino para un futuro alunizaje.

Haciendo historia entre lo cotidiano

En medio de sus labores científicas, la tripulación habló hoy con la prensa en lo que representa la entrevista concedida a mayor distancia de la Tierra.

La tripulación no solo ha sido aplaudida por sus habilidades científicas sino por su forma de lidiar con cosas tan cotidianas como resolver problemas con el inodoro o con el correo electrónico.

La nave Orión, de unos 5 metros de ancho registró, registró nuevamente problemas con la evacuación de los residuos del inodoro, que probablemente sea orina congelada en una de las líneas de ventilación de la cápsula.

Judd Frieling, director de vuelo del equipo de control de Artemis II, dijo en la conferencia de prensa que en el espacio es “muy difícil” manejar los residuos pero que la tripulación ha sorteado la situación.

En las primeras horas tras el despegue, ya se había presentado un problema con el inodoro, que logró solucionar Kosh, que ha sido aplaudida por sus compañeros.

Los astronautas también han logrado hablar con sus familias a medida que se alejan más de la Tierra, una comunicación que han calificado como “vital” para seguir adelante.