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Ciencia y Saludmiércoles, 22 de abril de 2026

Aumentan afecciones digestivas durante la temporada de calor, según expertos

Entre 16 y 30% de mexicanos vive con síndrome de intestino irritable, de acuerdo con la Secretaría de Salud

Redacción

Factores que intensifican infecciones y problemas digestivos

El síndrome de intestino irritable preocupa a los especialistas en México

Recomendaciones para prevenir afectaciones digestivas durante el calor

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