Las enfermedades digestivas aumentan durante la temporada de calor. / Foto: Carolina Vizcarra / El Sudcaliforniano

El aumento de enfermedades digestivas durante la temporada de calor afecta a la población mexicana, según dijeron especialistas en salud digestiva. La combinación de deshidratación, infecciones gastrointestinales y cambios en los hábitos alimenticios provoca una vulnerabilidad mayor del sistema digestivo, señalaron los expertos.

“En temporadas de calor es común que aumenten los episodios de malestar digestivo, ya sea por infecciones gastrointestinales, deshidratación o cambios en la alimentación”, dijo el Dr. Carlos Villalvazo, vocero oficial de PiSA Farmacéutica. La afectación no sólo incide en el aparato digestivo, también puede influir en el estado de ánimo y en la función cognitiva, agregó.

Durante la temporada de calor, la deshidratación y el consumo de alimentos en mal estado son factores que, según afirmaron especialistas, incrementan las alteraciones del sistema digestivo. El consumo de comida en la vía pública sin condiciones adecuadas y la interrupción de la cadena de refrigeración contribuyen a estos problemas, señalaron.

Los síntomas recurrentes en esta época incluyen inflamación abdominal, diarrea, infecciones gastrointestinales, dolor o ardor estomacal, gases y cambios en el apetito, expusieron los especialistas. El riesgo se amplía cuando se combinan estos factores, según la opinión de los expertos.

En México, entre un 16% y un 30% de la población padece síndrome de intestino irritable, también conocido como colitis, según estimaciones de la Secretaría de Salud. La incidencia de este trastorno puede aumentar en la temporada de calor debido a infecciones intestinales y desequilibrios alimenticios, afirmaron autoridades del sector salud.

El microbiota intestinal, comunidad de microorganismos “buenos” que habita en el organismo, puede alterarse durante esta temporada por cambios en la dieta o infecciones gastrointestinales, sostuvieron especialistas. Este desequilibrio puede provocar molestias digestivas persistentes.

Ante este panorama, la hidratación adecuada, el consumo de alimentos frescos y bien refrigerados, y la inclusión de prebióticos y probióticos en la dieta son algunas medidas que, según recomiendan especialistas, podrían disminuir la incidencia de problemas digestivos. También aconsejan evitar comer en lugares con poca higiene, descansar lo necesario y manejar el estrés.