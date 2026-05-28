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Ciencia y Saludjueves, 28 de mayo de 2026

Biodetección ultra sensible: el mecanismo que podría detectar el cáncer con una gota de sangre

El equipo de científicos chinos desarrollo un mecanismo de muestras a nanoescala que podrían faciliar la detección de enfermedades en diferentes etapas

gota de sangre
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Wendy Vega / El Sol de México

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Wendy Vega
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