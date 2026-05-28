Biodetección ultra sensible: el mecanismo que podría detectar el cáncer con una gota de sangre
El equipo de científicos chinos desarrollo un mecanismo de muestras a nanoescala que podrían faciliar la detección de enfermedades en diferentes etapas
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