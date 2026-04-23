elsoldemexico
Ciencia y Saludjueves, 23 de abril de 2026

Campaña busca reducir brechas en cáncer cervicouterino, prevenible en 99.7 % en México

En México, cada día se detectan alrededor de 28 nuevos casos y mueren aproximadamente 13 mujeres por esta enfermedad

EFE

Prevención pendiente

Respuesta en territorio

En este contexto, la campaña “Mujer Fuerte, Gunaa Nadipa” busca acercar información y herramientas de prevención mediante materiales en español y zapoteco, así como jornadas comunitarias enfocadas en educación y detección temprana en Oaxaca.

Cetina insistió en que el cambio depende de acciones coordinadas. “Educación, difusión y comunicación son fundamentales para evitar que una mujer joven llegue con un cáncer que pudo haberse prevenido”, dijo.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / La CIA en el Triángulo Dorado

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / El pacto en Palacio y el diésel

image
Samuel García

El observador / ¿Habla en serio Canadá? México debe aprender

image
Ricardo Monreal

El gran negocio del miedo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES