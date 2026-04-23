Campaña busca reducir brechas en cáncer cervicouterino, prevenible en 99.7 % en México
En México, cada día se detectan alrededor de 28 nuevos casos y mueren aproximadamente 13 mujeres por esta enfermedad
EFE
Prevención pendiente
Respuesta en territorio
En este contexto, la campaña “Mujer Fuerte, Gunaa Nadipa” busca acercar información y herramientas de prevención mediante materiales en español y zapoteco, así como jornadas comunitarias enfocadas en educación y detección temprana en Oaxaca.
Cetina insistió en que el cambio depende de acciones coordinadas. “Educación, difusión y comunicación son fundamentales para evitar que una mujer joven llegue con un cáncer que pudo haberse prevenido”, dijo.