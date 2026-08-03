China cultiva primeras “semillas espaciales” de arroz: ¿De qué trata el experimento de la base Tiangong?
Como si de ficción se tratase, científicos del “gigante asiático” trabajan en hacer posible la reproducción de alimentos fuera de la Tierra para explorar lugares más lejanos
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