elsoldemexico
Ciencia y Saludlunes, 3 de agosto de 2026

China cultiva primeras “semillas espaciales” de arroz: ¿De qué trata el experimento de la base Tiangong?

Como si de ficción se tratase, científicos del “gigante asiático” trabajan en hacer posible la reproducción de alimentos fuera de la Tierra para explorar lugares más lejanos

Síguenos en:whatsappgoogle

Jorge Morales

4ec01fa4870f8e81e01ee4e84153cfb871df9bb9w
AFP__20260711__B9WP763__v1__HighRes__JapanSpace
Jorge Morales - YESICA CADENA
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Ley de Audiencias: avanza la desconfianza mutua

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / Sargazo y turismo

aure - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO (1)
Aurelien Guilabert

Pulso CDMX / La ONU se renueva

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Adela Navarro Bello / De un experto en delitos fiscales, a uno en narcotráfico (o la desesperación por una visa)

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES