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Ciencia y Saludsábado, 21 de marzo de 2026

Cómo la NASA recopila datos de explosiones para los choferes futuros

Ingenieros y científicos llevan a cabo pruebas controladas que simulan explosiones de combustibles criogénicos

Alejandro Alvarado / El Sol de México

La NASA está desarrollando nuevas estrategias para recolectar datos de explosiones con el objetivo de diseñar cohetes más seguros y eficientes para futuras misiones espaciales.

Los resultados de estas investigaciones contribuirán al desarrollo de nuevas generaciones de cohetes, incluidos aquellos destinados a misiones de exploración profunda, como los programas que buscan llevar astronautas de regreso a la Luna y eventualmente a Marte.

Con este enfoque, la NASA busca anticiparse a posibles fallas y optimizar tanto la seguridad como el rendimiento, consolidando su capacidad para liderar la exploración espacial en las próximas décadas.

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