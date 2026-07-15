De dolor opresivo en el pecho a sensación de evacuar: los síntomas que alertan que una persona sufrirá un infarto
La UNAM indica que es necesario identificar los síntomas de un infarto, para que, en caso de presentarlos, acudir a urgencias porque “cada segundo vale oro”
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cuáles son las causas de un infarto?
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